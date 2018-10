All In aktuell för världscupen om en månad

– Han ska gå i de lite mindre klasserna den här veckan i Verona för att komma igång och hoppa lite större efter det, säger Fredricson.

All In var påtänkt för VM, men drabbades av en skada och var inte tillbaka i tävling förrän sent på sommaren. Då valde Fredricson i stället att matcha Christian K mot mästerskapet i Mill Spring i North Carolina. Det slutade med ett lagsilver men individuellt kunde Fredricson inte konkurrera om medaljerna.

Tanken är att All In vad det lider gör comeback i världscupen.

– Kanske i Madrid. Vi får se lite, men jag skulle tro att det blir i slutet av november, säger Fredricson.

I månadsskiftet november/december väntar hästshowen i Friends arena. Om publiken där får se All In vill Fredricson inte svara på.

– Jag har lagt en plan fram till jul, men det är lite för tidigt redan nu att gå ut med vilka hästar jag tänkt ta med mig till Friends, säger han.