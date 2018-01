Besjungne Grigg sköt West Ham ur FA-cupen

Wigans nordirländske anfallare Will Grigg var en stor succé under EM i Frankrike 2016 - utan att ha spelat en sekund men tack vare en målramsa i hans ära. I 2-0-segern hemma mot West Ham i FA-cupens fjärde omgång gjorde 26-åringen skäl för ramsan: "Will Grigg's on fire".(TT)