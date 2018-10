Dalkurd väckte liv i nedflyttningsstriden

Dalkurd, nästjumbo i allsvenskan, hade chansen att, åtminstone temporärt, spatsera förbi Brommapojkarna upp på en kvalplats i tabellen.

Med det i åtanke var det föga förvånande också Dalkurd som visade mest intentioner offensivt i inledningen av hemmamötet med Örebro, vars tabelltillvaro går att beskriva som ett strecklöst vakuum i mitten av allsvenskan. Första halvlek var lite vakuumaktig den med sett till underhållningsvärde.

– Vi får försöka sätta dit den i andra halvlek. När man ser tabellen att vi lever fortfarande så är det kniven mot strupen. Varje poäng och varje match är väldigt viktig just nu, sade Dalkurds Simon Strand till C More i pausen.

Blev det något av det då? Jo, faktiskt.

I den 65:e minuten orsakade dansken Viktor Tranberg en Dalkurdfrispark. Och på den frisparken dök svenske Robin Tranberg upp och nickskarvade in 1-0 till hemmalaget.

Förutom att det var ett mål som hade potential att bli ovärderligt och poänggivande för hemmalaget, så var det också ett mål som väckte bortalaget på allvar.

Plötsligt var det känslor, lägen och heta dueller på planen när Örebro försökte hitta en kvittering. Ett sökande som dock visade sig förgäves.

Dalkurd allsvenska möjligheter lever. Och bottenstriden - den lever den också.