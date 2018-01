Mål- och publikfest i Sevilladerbyt

Det bjöds på en gåshudsframkallande inramning på Ramon Sanchez Pizjuan inför Sevilladerbyt, eller "El gran derbi" som det kallas, mellan Sevilla och Real Betis. Och underhållningsvärdet var det inte heller fel på. Bortalaget Betis gjorde 1-0 efter bara 23 sekunder - och satte tonen för vad som komma skulle. Efter 90 plus fem svängiga, intensiva och högoktaniga minuter fotboll hade Betis vunnit med 5-3.

Diego Costa är och har varit rubrikernas man både i hans första tid i Atlético Madrid och under sin tid i England och Chelsea. Efter att han kommit tillbaka till Atlético under vintern gjorde han under lördagen sin första ligamatch när laget mötte Getafe hemma på Wanda Metropolitano.

Föga förvånande hamnade han minst sagt i blickfånget.

Costa gjorde 2-0-målet för de rödvitrandiga, men fick i samband med detta också sitt andra gula kort i matchen efter att ha sprungit upp vid läktaren och firat.

Diego Costa har flera gånger uppträtt arrogant och fult under sin fotbollskarriär. Men faktum är att det röda kortet hemma mot Getafe är 29-åringens första i ligaspel - Premier League och La Liga inräknat - sedan han spelade i Valladolid för åtta år sedan.

Angel Correa gjorde Atléticos första mål i det som ändå blev en 2-0-seger.

Även Valencia gjorde sitt för att hänga med i toppstriden genom en 2-1-vinst hemma mot Girona. Dani Parejo satte det avgörande målet på straff.