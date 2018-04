Djurgårdens nolla sprack mot Trelleborg

Kim Källström avslutade fotbollskarriären efter förra säsongen. Han tackades av på Tele2 arena strax före Djurgårdens hemmapremiär mot Trelleborg. En märkbart rörd Källström höll ett tårdrypande tal och hyllades stort av hemmapubliken.

Hemmalaget Djurgården har visat upp en oresonlig defensiv under försäsongen och inledde allsvenskan med en stark 1-0-seger borta mot Östersund, lagets sjätte raka nolla i tävlingsmatcher.

Men det blev ingen sjunde.

Det såg Trelleborgs Erik Andersson till när han satte 1-1 med ett stenhårt skott bakom Andreas Isaksson i inledningen av andra halvlek, ett resultat som stod sig, trots massivt offensivt tryck från Djurgården i slutet.

Van målskytt?

När Djurgården, inräknat baklängesmålet mot TFF, har visat upp en stark defensiv har den stora frågan varit vem som ska göra målen den här säsongenâ?¦

Heter svaret på den frågan Marcus Danielsson? Ja bevisligen, så här två omgångar in i allsvenskan.

Danielsson som fick "vikariera" mot Östersund då både Jacob Une Larsson och Jonas Olsson var otillgängliga tog vara på chansen och frälste Djurgården med matchens enda mål.

Efter en halvtimme mot TFF höll han sig framme vid den bortre stolpen på Jesper Karlströms hörna och kunde efter att bollen studsat över ett gäng ben stöta in ledningsmålet.

– Det liknade det jag gjorde mot Östersund, jag gick på bortre och kunde trycka in den, det var riktigt skönt, sade han till C More i paus.

Inte långt dessförinnan hade Trelleborg matchens klart bästa chans när bollen tog i målramen. Sebastian Olsson fick inte ren träff på returen och Une Larsson kunde avvärja TFF:s möjlighet genom att slå bollen till hörna.

Jakt utan resultat

När Andreas Isakssons nolla såg ut att nå 600 minuter, tio minuter in i andra halvlek, landade en blockering framför fötterna på Erik Andersson som kunde dunka in kvitteringen.

Sedan blev det jakt efter ett ledningsmål för Djurgården. Inbytte Aliou Badji hade två fina chanser men gick bet och Tino Kadeweres nick i slutskedet av matchen gick retligt tätt över. Djurgården fick nöja sig med ett poäng i hemmapremiären.