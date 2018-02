Dubbla inskruvade hörnor i Serie A-möte

Fiorentinas Jordan Veretout inledde med att snyggt lura motståndarmålvakten genom att skruva in en hörna direkt i mål via den bortre stolpen. Tre minuter senare var det Bolognas tur. Erick Pulgar skruvade in bollen vid den närmaste stolpen, med viss hjälp av Fiorentinas målvakt Marco Sportiello.

Fiorentina vann matchen efter att Federico Chiesa vänt bort bland andra svenska landslagsbacken Filip Helander innan han gjorde 2-1. Det var Florenslagets första seger på fem matcher.

Gonzalo Higuaín gjorde ett "äkta" hattrick, tre mål i rad i samma halvlek, när Juventus krossade Sassuolo med 7-0. Tyske landslagsmittfältaren Sami Khedira, VM-motståndare för Sverige till sommaren, gjorde två av målen i första halvlek när Juventus rusade ifrån till en 4-0-ledning.

Segern var Turinklubbens största för säsongen och nionde på de tio senaste ligamatcherna.

Efter sex raka matcher utan seger tog Roma en trepoängare. Huvudstadslaget vann med 1-0 borta mot Hellas Verona efter mål i första minuten av Cengiz Ünder.