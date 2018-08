Rosengårdstränaren: Vi är Sveriges bästa lag

Rosengård har inte vunnit allsvenskan sedan 2015, men är med nio omgångar kvar att spela med i årets guldstrid. Malmöklubben är fortsatt fyra poäng efter serieledande Piteå, men det hindrar inte tränaren Jonas Eidevall från att utnämna sitt lag till Sveriges bästa när han ser till nivå i spelet och lagets förutsättningar.

– Men vi är det inte överlägset mycket. Vi måste hitta rätt nivå i var och en av matcherna. Det är inget snack om saken att vi är det laget som spelar bäst i Sverige, men vi gör det inte per automatik och vi gör det inte överlägset, säger Eidevall.

"Helt oväsentligt"

Några tankar på söndagens seriefinal i Norrbotten - där Piteå vände 1-3-underläge till 4-3-seger mot Göteborg - hade inte Rosengårdstränaren.

– Det är helt oväsentligt för oss. Allting handlar om det vi ska göra - att vi hittar rätt nivå i de nio matcher som är kvar under damallsvenskan, säger han.

I Malmöderbyt mot Limhamn Bunkeflo (LB07) hade Rosengård inga större problem med att ta hem den fjärde raka segern mot stadens lillasyster. Stor segerorganisatör blev Sanne Troelsgaard, trots att danskan inte gjorde något mål.

I den 23:e minuten drog hon igång ett anfall på egen hand och väggspelade med tyskan Anja Mittag innan hon skickade in bollen mot Iva Landeka, som via en motståndareförsvarare tryckte in 1-0.

– Det är hög, hög, hög klass på den prestationen. Det är precis den typen av prestationer man behöver ha när man möter ett kompakt och välorganiserat Limhamn Bunkeflo, säger Eidevall.

"Känner ingen stress"

En dryg kvart därefter svarade Troelsgaard för en vass hörnnick, som en målvaktsretur senare hamnade framför fötterna på 2-0-skytten Simone Boye Sørensen. I den 89:e minuten fastställde Glodis Perla Viggosdottir segern till 3-0 på hörna.

– Jag är nöjd. Jag inblandad i två mål och skulle själv vilja ha gjort mål, men det viktigaste är att laget vinner, säger Troelsgaard.

LB07 är under sitt andra år i allsvenskan högst indraget i bottenstriden efter fyra raka förluster. De tre senaste har kommit mot Piteå (två gånger om) och nu Rosengård.

– Vi känner ingen stress, men vet att vi är inblandade i det (bottenstriden) och vi fortsätter att möta lag i den övre delen av tabellen. Och vi måste se till att vår prestation kommer upp ett snäpp och bli mer konsekventa, säger tränaren Otto Persson.