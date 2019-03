Expertisen: Malmö FF vinner allsvenskan

Journalister, experter, sponsorer, tränare, ledare, spelare och annat löst fotbollsfolk tippade som vanligt årets allsvenska på upptaktsträffen. Slår profetian in vinner Malmö FF före IFK Norrköping, AIK och Häcken. I andra änden av tabellen hamnar nykomlingarna Eskilstuna och Falkenberg.

Malmö FF jagar sitt 21:a guld - samtidigt som veteranen Rosenberg gör sin sista säsong.

– Man tar allt med en klackspark och njuter, men i år är det ännu mera revanschlusta eftersom vi inte vann förra året.

– Vi har kunnat behålla nästan hela truppen och kryddat med nya spelare, säger Rosenberg.

"Stor potential"

Norrköping, tvåa förra året, håller sin position som absolut topplag.

– Det har gått lite upp och ned under försäsongen. Vi har plockat in bra värvningar men det ska fungera under 30 omgångar. Vi har en stor potential i laget och en spännande säsong framför oss, säger Alexander Fransson i Norrköping.

AIK:s lagkapten Henok Goitom:

– Vi hade en trög start förra året, men växlade upp och det tror jag vi gör den här säsongen också, säger han.

Häckens Alexander Jeremejeff har inget emot tipset som fyra.

– Vi jagar lite underifrån. Det är många som tror på oss, men det finns många bra lag och stora klubbar som vi ska försöka slå, säger han.

De utmanar topplagen

Djurgården, Hammarby, Östersund och Gif Sundsvall hamnar i fallande skala under kvartetten som gör upp om medaljerna och Europacupplatserna.

– Det gäller att få ut "max" av de bra spelare vi fått in. Det ser jag som den stora utmaningen, säger David Fällman i Hammarby.

– Fungerar det för laget fungerar det bra för en som individ också. Jag tror aldrig att jag varit ett lag där det varit så tydligt vad alla ska göra, säger Linus Hallenius, 18 mål förra säsongen när nedflyttningstippade "Giffarna" smällde experterna på fingrarna.

I mittens nedre rike hamnar Elfsborg, Örebro, Helsingborg och Kalmar.

HIF bygger vidare

Andreas Granqvist har genomfört sin första försäsongsträning på svensk mark sedan 2008. Helsingborg anses ha vad som krävs för att på nytt etablera sig i högsta serien.

– Vi har ett intressant lag. Ett väldigt rutinerat lag. Jag tror inte att de andra lagen ser oss som en vanlig nykomling. Vi ska fortsätta bygga vidare på det vi hade förra året. Ett bollförande, offensivt lag. Norrköping hemma bli ett bra test redan i premiären, säger landslagskaptenen.

IFK Göteborg går mot ett nytt, svårt år. Lagkaptenen Sebastian Olsson får ägna sig åt mer än att driva elvan framåt.

– Vi har ett hungrigt lag, med mycket talang. Det enda negativa med unga spelare är att man får hjälpa dem med läxor mellan träningarna, men det är hungriga killar som vill bli bättre, säger han.

– Det är en kittlande utmaning att bygga upp Blåvitt igen i konkurrens med andra storklubbar som har helt andra medel, säger tränaren Poya Asbaghi.

Nykomlingarna ur?

Nykomlingen Falkenberg tippas - inte helt oväntat - få kämpa i botten. En uppfattning som inte delas av alla.

– Kollar man på vårt lag och vilka spelare vi har talar det för att vi är väldigt starka defensivt och mycket bättre än förra året, säger Tibor Brink Joza.

Tränaren Hans Eklund är mer realistisk.

– Det är väldigt svårt att etablera sig. Vi är jätteglada om vi lyckas hålla oss kvar, säger han.

Om experterna får rätt följer Eskilstuna med tillbaka ned i superettan - och det trots den kapacitet som AFC visat genom att nå cupfinalen.

– Man ska vara ödmjuk och inte fara i väg. Vi får inte tänka för mycket på den matchen (cupfinalen), säger Anel Rashkaj.

Sirius tippas få kvala sig kvar.

– Det är ganska väntat om man ser på vår storlek som klubb och den budget vi har, säger Robert Åhman Persson.