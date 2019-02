Extrema kylan stoppar skidskyttet

Den extrema kylan i kanadensiska Canmore stoppar världcupsprintarna i skidskytte.

Både herr- och damsprinten skulle ha kört under lördagen men sköts upp till söndagen då temperaturen var lägre än 25 minusgrader.

Under söndagskvällen svensk tid kom beskedet att loppen ställs in helt på grund av den fortsatta kylan. Åkarna får i stället rikta in sig på tävlingarna i Salt Lake City nästa helg.