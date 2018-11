Fischer höll brandtal efter utmärkelsen

När Nilla Fischer fick möjligheten att kliva upp på Globens podium för att ta emot Diamantbollen så valde Wolfsburgsförsvararen att ta ställning, och skicka en hälsning till alla fotbollsspelande flickor runt om i världen.

– Jag vet hur det känns att bli hånad av killarna för fotbollens skull. För att du inte är tillräckligt bra. Eller för att du helt enkelt är bättre än vad de är. Jag vet hur det känns när klubben eller tränaren inte stöttar dig eller står bakom dig. Jag vet exakt hur det känns. Orättvisa gör ont, sade Fischer.

Avslutningsvis valde hon att också skicka en hälsning till männen.

– Alla ni pojkar, killar och framför allt män. Det är dags att komma in i matchen nu, för jämställdhet är något som gynnar oss alla. Men det är något som vi måste göra tillsammans. Helt ärligt, we have no more fucks to give.

Victor Nilsson Lindelöf valde i sitt tal, efter att ha vunnit Guldbollen på herrsidan, tacka sin familj och sina lagkamrater.

– Det betyder väldigt mycket för mig att ta emot priset. Jag är oerhört stolt och tacksam. Jag vill tacka alla lagkamrater i klubb- och landslag, men även min familj som alltid funnits där i vått och torrt, sade Lindelöf, som fortsatte med att skicka en hälsning till sin fru Maja:

– Det betyder väldigt mycket för mig att stå här och du betyder allt för mig. Tack för att du har hjälpt till, sade Manchesterförsvararen.