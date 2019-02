Fjärde raka för Växjö

Linköping bröt den fem matcher långa förlustsviten borta mot Timrå i tisdags. Men klubben är i fortsatt akut behov av poäng för att åtminstone kunna sno åt sig en åttondelsfinal.

Ett sargat självförtroende efter stryk i fyra raka omgångar i hemmaarenan blev knappast bättre efter mardrömsstarten i den första perioden.

Vass fjärdelina

Gästernas fjärdekedja ordnade både 1-1 genom Jonas Röndbjerg och 2-0 av Filip Cederqvist efter en tavla av målvakten Jonas Gustavsson.

– Ibland studsar puckarna rätt. Vi har haft lite emot oss på sistone, men vi skapar chanser och spelar bra, sade Cederqvist till C More.

Ett med tanke på tabelläget förvånansvärt passivt och lojt hemmalag skapade visserligen några heta chanser - men samtliga räddades av Viktor Fasth i kassen.

Först efter paus vaknade LHC till. Broc Little, tillbaka efter hjärnskakning, reducerade läckert mellan benen på Fasth i powerplay.

Tio minuter senare var det dags igen, då Derek Roy bjöd på en solouppvisning och ett skott upp i nättaket i numerärt överläge.

Linköping hade hämtat upp underläget och tryckte på för ett ledningsmål.

Shinnimin het

I stället fick Växjö till några sylvassa kontringar och på en av dessa tryckte Brendan Shinnimin snyggt upp pucken i krysset. De övriga svarade Gustavsson för avgörande räddningar på.

– Skönt att få ett mål och hjälpa laget. Vårt powerplay är bra just nu och vi får puckarna på nät. Ska vi vända det här så är det enkelt: vi måste åka skridskor, sade Derek Roy till C More.

LHC försökte, men hade förtvivlat svårt att skapa vassa lägen i sista perioden. Och när de väl gjorde det räddade Viktor Fasth.

När Eddie Larsson drog på sig en onödig utvisning på slutet avtog pressen och Erik Josefsson satte mål nummer fyra i öppen kasse.

Något som innebar fjärde vinsten i följd för regerande mästarlaget och att de befäster platsen till kvartsfinal. För Linköping ser det tyngre ut.