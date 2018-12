Frödén fick bli AIK:s hjälte till slut

Jesper Frödén gjorde båda AIK-målen när hockeyallsvenskans serieledare slog Västervik med 2-1 efter förlängning.

AIK-forwarden rundade kassen och satte kyligt och snyggt matchens första mål i mitten av slutperioden. Men han fick inte bli matchhjälte redan under ordinarie tid, eftersom hemmalaget tog ut målvakten och kunde kvittera genom Victor Öhman med 1.29 kvar. Sista ordet fick ändå Jesper Frödén knappt två minuter in i förlängningen, när han ensam framför mål lade in en backhand bakom Emil Kruse. Det var Frödéns tionde mål för säsongen.

AIK toppar tabellen på 54 poäng, samtidigt som Leksand fortsätter att tappa mark. Hemma mot Karlskoga föll klassikerlaget tungt, 2-5, och har därmed 14 poäng upp till toppen. Jesper Kokkonen gjorde två av tabelltrean Karlskogas mål.