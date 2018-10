Frölunda vann trots två bortdömda mål

Frölunda vann borta mot Luleå med 3-2 i SHL trots en mentalt tung inledning. Under första perioden landade två Frölundapuckar i Luleås målbur, men båda dömdes bort, det första på grund av interference på målvakten, det andra efter att målburen flyttats ur sitt läge. I stället tog Luleå ledningen genom ett mål som godkändes först efter videogranskning.

Men Frölunda gick från 0-1 till 2-1 efter en stark mittenperiod. Gustav Lindström gjorde gästernas andra mål, framspelad av Ryan Lasch. Det var 19-åringens första fullträff i SHL.

– Det var fint. Jag har fått många sådana där passningar av Lasch, så det var skönt att den äntligen gick in, säger Lindström till C More.

Luleå skapade en hel del i den sista perioden och till slut petade Austin Farley in kvitteringen. Glädjen blev kortvarig. Mindre än en minut senare gjorde Pathrik Westerholm sitt andra mål för kvällen och säkrade segern för Frölunda.

– Vi behövde de här tre poängen, det var härligt, säger Pathrik Westerholm till C More.