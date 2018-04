Gif Sundsvall vägrar att förlora

Vad har Hammarby, AIK, Örebro och Gif Sundsvall gemensamt? Jo, inget av lagen har ännu förlorat någon match i årets allsvenska.

Och Gif Sundsvall, som tippats i botten av tabellen i år, har motbevisat tvivlarna under inledningen. Hemma mot Elfsborg kom klubbens andra tre poängare den här säsongen.

Stor matchvinnare i hemmalaget blev Romain Gall med sina två mål i 2-1-segern.

Det första kom redan efter sju minuter. Då föll han till synes enkelt i straffområdet efter att Elfsborgs Daniel Gustavsson nafsat honom i bakhasorna. Men straff blev det, och han placerade själv enkelt in den.

– Jag utmanar och så puttar han ner mig och jag tycker det är straff så det var bara för mig att ta mig an den, säger Gall till C More om straffsituationen.

Men Elfsborg skulle få revansch lika tidigt i andra halvlek. Efter sju minuter så kom David Myrestam in hårt och satte ett fälleben för Issam Jebali. Samme Jebali dunkade in straffen säkert.

Sedan skulle Gall presentera sig på nytt. Den spanske spelfördelaren David Batanero skickade iväg en lång lyra på en ren Gall på vänsterkanten som tog med sig bollen och sköt in 2-1 från snäv vinkel. Det här var "Giffarnas" andra raka hemmaseger, men den första på NP3 arena, som deras hemmarena numera heter.

Efter segern går Sundsvall upp på nio poäng och möter i nästa omgång Hammarby borta. För Boråslaget Elfsborg fortsätter kräftgången. Förlusten var Elfsborgs fjärde den här säsongen på sex omgångar.