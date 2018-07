Hamad: Hammarby långt ifrån klara

Ett år sedan: Hammarby är ett mellanlag som det långt ifrån sprakar om. Jiloan Hamad är själv inte helt nöjd med sitt spel.

Nu: Hammarby har en succévår bakom sig, där flera av spelarna - bland andra Hamad - verkligen fått ut vad de kan.

Vad hände där emellan?

Ny tränare i Stefan Billborn och så lite nytt blod på planen.

– Fotboll är inte svårare ibland än att man får in lite klasspelare. Tankovic (Muamer) kom där i mitten av förra säsongen och Nikola Djurdic kom in och lyfte laget. Erkan Zengin också, även om han inte spelade så mycket så lyfte han oss under träningar. Sen var alla som var med förra året revanschsugna och har steppat upp, däribland jag själv, säger Jiloan Hamad.

Lägligt uppehåll

Under våren har Hammarby imponerat och övertygat. Men de två sista matcherna innan uppehållet var kanske lagets sämsta under säsongen. Förlust mot AIK och kryss mot Kalmar.

– Jag tror ändå att uppehållet kom lägligt. Lite småskadade spelare har tagit hand om sina kroppar och till och med Kennedy (Bakircioglu) är tillbaka efter sin skada, säger Hamad.

Att Hammarby, två poäng före AIK med en match mindre spelad, skulle ha lutat sig tillbaka i tron att allt är klart finns inte på kartan.

– Vi har spelat 11 matcher, det är 19 kvar. Uppehållet blev mer att rensa skallen, ladda för att komma med ny energi.

TT: Hur ska ni göra för att behålla serieledningen?

– Det är bara att köra på. Vi känner oss starka och har fått behålla nästan alla spelare och det är där vår styrka ligger. Samma trupp, som vet hur vi vill spela.

Förlorat Pa Dibba

En som klubben dock inte lyckats behålla är lagets främste målskytt, Pa Dibba, som nyligen blev klar för kinesiska Shenzhen FC.

– Klart att han kommer vara saknad, han är en fin människa både på och utanför planen. Men vi har Sander (Svendsen) som fortfarande bara väntar på sin chans att få visa upp sig.

Ett träningsläger på Gotland har stått på schemat under uppehållet. Och så en hel del VM-tittande.

Jiloan Hamad har sett nästan varenda match i mästerskapet.

"De ger hopp"

Själv var han inte långt från en plats i den blågula truppen och han fick ett samtal från Janne Andersson som bekräftade hur nära han var.

– Det är alltid najs att få någon slags bekräftelse, då har man gjort något bra, jag är bara glad och stolt.

Han är inte förvånad över Sveriges framfart i mästerskapet och nämner likt många andra Janne Anderssons tydlighet och den stabila stommen som nycklar till framgången.

– Det är jäkligt kul att se alltså, de ger hopp. Inte bara för oss utan till hela Sverige och alla ungdomar som växer upp, att man får se att vi är inte så långt ifrån. Nu är vi där, vi är topp åtta. Så allting går, säger Hamad.