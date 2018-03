Hammarby beviljas elitlicens

Hammarby har beviljats sin elitlicens. Det skriver Svenska bandyförbundet i ett pressmeddelande. Bandyns ekonominämnd hade tidigare godkänt alla elitserieklubbars licens förutom Hammarbys, men har nu alltså även gett "Bajen" ett ekonomiskt klartecken inför nästa säsong.

"Hammarby IF har under granskningsperioden vidtagit åtgärder som stärker ekonomin i koncernen Hammarby IF", säger Göran Ersmarker, ordförande i ekonominämnden.

Hammarby var tvunget att lämna in kompletterande dokumentation för sin licens då de stod under fortsatt granskning från ekonominämnden.