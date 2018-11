Han var 28 år när han ledde AIK mot Arsenal på Wembley i gruppspelet i Champions League hösten 1999. Huvudtränaren Stuart Baxter var avstängd efter det klassiska utbrottet "This is the fucking Champions League - not amateur football. Please take your responsibility" mot domaren Alain Sars hemma på Råsunda i mötet med Barcelona.

Så långt var det Norlings största stund som tränare - han var assisterande redan när SM-guldet togs i sista omgången året innan - och om Krister Nordins ledningsmål stått sig hade det förstås blivit en av klubbens största ögonblick.

För Norling var den kvällen bara början, ett av många stopp på den långa vagabondliknande karriär som tillhör yrket. En bana som bjudit på det mesta ur livets innehållsförteckning, med- och motgångar, övertygelser och tvivel, uppskattning och starkt ifrågasättande, tunga avsked och nya utmaningar.

Tillbaka i AIK

Han kom tillbaka till AIK 2005, skrev året därpå ett femårskontrakt, men redan efter säsongen 2008 fick han lämna klubben under städade former. Norling hade spelarna och stora supportergrupper bakom sig, men det hjälpte honom inte.

Den smällen tog.

Tänkaren Norling tog ett sabbatsår, som bland annat tillbringades i Sydamerika där han hämtade influenser. Han behövde och ville komma bort från hetsen, förkovra sig och hitta balans i tillvaron. Till spelåret 2010 var han redo igen - och började på ny kula i Assyriska.

En comeback som redan året därpå ledde till att Malmö FF ville ha honom. En stockholmare i Malmö? Redan innan han satte sin fot på Stadionområdet låg den starkt AIK-märkte Norling på minus men jobbade sig upp på plus.

SM-guldet 2013 borde rimligen ha lagt grunden till något längre och varaktigare men bakom kulisserna pågick en maktkamp.

Starka krafter vill ha bort Norling, som fick nog och sade upp sig.

Sparkades från Brann

Närmast väntade Brann i Bergen - och ett misslyckande som en och annan såg som förödande för hans möjligheter att få ett nytt jobb inom elitfotbollen. Klubben åkte ur norska ligan och själv fick han ta konsekvenserna och sparkades.

Allt kunde ha tagit andra vägar, men Norling är Norling och AIK är AIK. Sent söndagen den 11 november kröntes det emellanåt komplicerade förhållandet med guldyran i Kalmar.

Norlings största stund.