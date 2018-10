Hedwall delad tvåa i Indien

Caroline Hedwall spelade upp sig under den avslutande rundan av Europatourtävlingen i golf utanför New Delhi, Indien, och slutade på en delad andraplats.

29-åringen avslutade med sin bästa runda för veckan och noterades för 68 slag, fyra under par, under slutvarvet. Svenskans totalscore landade på fem under och Hedwall delade andraplatsen med tre ytterligare spelare. Becky Morgan, Wales, vann på totalt sju under par, efter en 69-rond under söndagen.

Hedwall har i år noterats för två andraplatser och en seger på Europatouren men haft det tuffare i de större tävlingarna.