Hela listan - 736 VM-spelare

Grupp A

Egypten

Målvakter: Sherif Ekramy, Al Ahly, Essam El Hadary, Al Taawoun, Mohamed El Shennawy, Al Ahly.

Försvarare: Mohamed Abdel-Shafi, Al Fateh, Ayman Ashraf, Al Ahly, Ahmed Elmohamady, Aston Villa, Ahmed Fathi, Al Ahly, Ali Gabr, West Bromwich, Mahmoud Hamdy, Zamalek, Ahmed Hegazi, West Bromwich, Samir Saad, Al Ahly.

Mittfältare: Mohamed Elneny, Arsenal, Abdallah Said, Kuopio, Tarek Hamed, Zamalek, Sam Morsy, Wigan, Omar Gaber, Los Angeles FC, Ramadan Sobhy, Stoke, Trezeguet, Kasimpasa.

Anfallare: Marwan Mohsen, Al Ahly, Mohamed Salah, Liverpool, Amr Warda, Atromitos, Kahraba, Al Ittihad, Shikabala, Al Raed.

Ryssland

Målvakter: Igor Akinfejev, CSKA Moskva, Andrej Lunjov, Zenit S:t Petersburg, Vladimir Gabulov, Brygge.

Försvarare: Mario Fernandes, CSKA, Sergej Ignasjevitj, do, Ilja Kutepov, Spartak Moskva, Andrej Semjonov, Achmat Groznyj, Fjodor Kudrjasjov, Rubin Kazan, Vladimir Granat, do, Igor Smolnikov, Zenit.

Mittfältare: Denis Tjerysjev, Villarreal, Daler Kuziajev, Zenit, Jurij Zjirkov, do, Alexander Jerochin, do, Jurij Gazinskij, Krasnodar, Alan Dzagojev, CSKA, Alexander Golovin, do, Roman Zobnin, Spartak, Alexander Samedov, do, Alexej Mirantjuk, Lokomotiv Moskva, Anton Mirantjuk, do.

Anfallare: Fjodor Smolov, Krasnodar, Artiom Dziuba, Arsenal Tula.

Saudiarabien

Målvakter: Yasser al-Mosaileem, Al Ahli, Abdullah al-Mayouf, Al Hilal, Mohammed al-Owais, Al Ahli.

Försvarare: Mansour al-Harbi, Al Ahli, Yassir al-Shahrani, Al Hilal, Osama Hawsawi, Al Hilal, Omar Othman, Al Nassr, Motaz Hawsawi, Al Ahli, Ali al-Bulayhi, Al Hilal, Mohammed al-Burayk, Al Hilal.

Mittfältare: Abdulla Otayf, Al Hilal, Salman al-Faraj, do, Mohammed Kanno, Al Hilal, Abdullah al-Khaibari, Al Shabab, Hussein al-Moqahwi, Al Ahli, Abdulmalek al-Khaibri, Al Hilal, Hattan Bahbir, Al Shabab, Salem al-Dawsari, Villarreal, Taiseer al-Jassam, Al Ahli, Yahya al-Shehri, Leganes.

Anfallare: Muhannad Assiri, Al Ahli, Mohammed al-Sahlawi, Al Nassr, Fahad al-Muwallad, Al Ittihad.

Uruguay

Målvakter: Fernando Muslera, Galatasaray, Martin Campaña, Independiente, Martin Silva, Vasco da Gama.

Försvarare: José Gimenez, Atletico Madrid, Diego Godin, do, Guillermo Varela, Peñarol, Gaston Silva, Independiente, Maximiliano Pereira, Porto, Sebastian Coates, Sporting Lissabon, Martin Caceres, Lazio.

Mittfältare: Carlos Sanchez, Monterrey, Rodrigo Betancur, Juventus, Cristian Rodriguez, Peñarol, Nahitan Nandez, Boca Juniors, Lucas Torreira, Sampdoria, Matias Vecino, Inter, Diego Laxalt, Genoa.

Anfallare: Luis Suarez, Barcelona, Giorgian De Arrascaeta, Cruzeiro, Cristhian Stuani, Girona, Maximiliano Gomez, Celta Vigo, Jonathan Urretaviscaya, Monterrey, Edison Cavani, Paris SG.

Grupp B

Iran

Målvakter: Ali Beiranvand, Persepolis, Rashid Mazaheri, Zob Ahan, Amir Abedzadeh, Maritimo.

Försvarare: Majid Hosseini, Esteghlal, Pejman Montazeri, do, Roozbeh Cheshmi, do, Milad Mohammadi, Akhmat Groznyj, Mohammad Reza Khanzadeh, Padideh, Morteza Pouraliganji, Alsaad, Ramin Rezaeian, Ostende, Ehsan Haji Safi, Olympiakos.

Mittfältare: Masoud Shojaei, AEK Aten, Mehdi Torabi, Saipa, Omid Ebrahimi, Esteghlal, Saeid Ezatolahi, Amkar Perm, Vahid Amiri, Persepolis.

Anfallare: Alireza Jahanbakhsh, AZ Alkmaar, Ashkan Dejageh, Nottingham, Mehdi Taremi, Al-Gharafa, Reza Ghoochannejhad, Heerenveen, Saman Ghoddos, Östersund, Sardar Azmoun, Rubin Kazan, Karim Ansarifard, Olympiakos.

Marocko

Målvakter: Mounir El Kajoui, Numancia, Yassine Bounou, Girona, Ahmad Tagnaouti, Ittihad Tanger.

Försvarare: Medhi Benatia, Juventus, Romain Saiss, Wolverhampton, Manuel Da Costa, Istanbul Basaksehir, Nabil Dirar, Fenerbahce, Achraf Hakimi, Real Madrid, Hamza Mendyl, Lille.

Mittfältare: M'barek Boussoufa, Al Jazira, Karim El Ahmadi, Feyenoord, Youssef Ait Bennasser, Caen, Sofyan Amrabat, Feyenoord, Younes Belhanda, Galatasaray, Faycal Fajr, Getafe, Amine Harit, Schalke, Mehdi Carcela, Standard Liége, Hakim Ziyach, Ajax, Noureddine Amrabat, Leganes.

Anfallare: Khalid Boutaib, Yeni Malatyaspor, Aziz Bouhaddouz, St Pauli, Ayoub El Kaabi, RS Berkane, Youssef En-Nesyri, Malaga.

Portugal

Målvakter: Anthony Lopes, Lyon, Beto, Göztepe, Rui Patricio, Sporting Lissabon.

Försvarare: Bruno Alves, Glasgow Rangers, Cédric Soares, Southampton, José Fonte, Dalian Yifang, Mario Rui, Napoli, Pepe, Besiktas, Raphaël Guerreiro, Dortmund, Ricardo Pereira, Porto, Ruben Dias, Benfica.

MIttfältare: Adrien Silva, Leicester, Bruno Fernandes, Sporting Lissabon, João Mário, West Ham, João Moutinho, Monaco, Manuel Fernandes, Lokomotiv Moskva, William Carvalho, Sporting Lissabon, Bernardo Silva, Manchester City.

Anfallare: André Silva, Milan, Cristiano Ronaldo, Real Madrid, Gelson Martins, Sporting Lissabon, Gonçalo Guedes, Valencia, Ricardo Quaresma, Besiktas.

Spanien

Målvakter: David De Gea, Manchester United, Kepa Arrizabalaga, Athletic Bilbao, Pepe Reina, Napoli.

Försvarare: Dani Carvajal, Real Madrid, Alvaro Odriozola, Real Sociedad, Gerard Piqué, Barcelona, Sergio Ramos, Real Madrid, Nacho Fernandez, do, Cesar Azipilicueta, Chelsea, Jordi Alba, Barcelona, Nacho Monreal, Arsenal.

Mittfältare: Sergio Busquets, Barcelona, Saúl Niguez, Atlético Madrid, Andres Iniesta, Barcelona, Thiago Alcantara, Bayern München, Koke, Atlético Madrid, Isco, Real Madrid, Marco Asensio, Real Madrid.

Anfallare: Lucas Vázquez, do, Diego Costa, Atlético Madrid, Rodrigo Moreno, Valencia, Iago Aspas, Celta Vigo, David Silva, Manchester City.

Grupp C

Australien

Målvakter: Mathew Ryan, Brighton, Brad Jones, Feyenoord, Danny Vukovic, Genk.

Försvarare: Milos Degenek, Yokohama F-Marinos, James Meredith, Millwall, Mark Milligan, Al Ahli, Matthew Jurman, Suwon, Aziz Behich, Bursaspor, Joshua Risdon, Wanderers, Trent Sainsbury, Grasshoppers.

Mittfältare: Massimo Luongo, Queens Park Rangers, Aaron Mooy, Huddersfield, Mile Jedinak, Aston Villa, Jackson Irvine, Hull, Tom Rogic, Celtic.

Anfallare: Tim Cahill, Millwall, Mathew Leckie, Hertha Berlin, Tomi Juric, Luzern, Robbie Kruse, Bochum, Andrew Nabbout, Urawa Reds, Jamie MacLaren, Hibernian, Daniel Arzani, Melbourne City, Dimitrios Petratos, Newcastle Jets.

Danmark

Målvakter: Kasper Schmeichel, Leicester, Frederik Rønnow, Bröndby, Jonas Lössl, Huddersfield.

Försvarare: Simon Kjær, Sevilla, Mathias Jørgensen, Huddersfield, Andreas Christensen, Chelsea, Henrik Dalsgaard, Brentford, Jens Stryger Larsen, Udinese, Jannik Vestergaard, Mönchengladbach, Jonas Knudsen, Ipswich.

Mittfältare: Christian Eriksen, Tottenham, Thomas Delaney, Werder Bremen, William Kvist, FC Köpenhamn, Lasse Schöne, Ajax, Lukas Lerager, Bordeaux, Michael Krohn-Dehli, Deportivo La Coruña.

Anfallare: Nicolai Jørgensen, Feyenoord, Yussuf Poulsen, Leipzig, Andreas Cornelius, Atalanta, Pione Sisto, Celta Vigo, Martin Braithwaite, Bordeaux, Viktor Fischer, FC Köpenhamn, Kasper Dolberg, Ajax.

Frankrike

Målvakter: Alphonse Areola, Paris SG, Hugo Lloris, Tottenham, Steve Mandanda, Marseille.

Försvarare: Lucas Hernández, Atlético Madrid, Presnel Kimpembe, Paris SG, Benjamin Pavard, Stuttgart, Benjamin Mendy, Manchester City, Djibril Sidibé, Monaco, Adil Rami, Marseille, Samuel Umtiti Barcelona, Raphaël Varane, Real Madrid.

Mittfältare: Blaise Matuidi, Juventus, N'Golo Kanté, Chelsea, Steven N'Zonzi, Sevilla, Paul Pogba, Manchester United, Corentin Tolisso, Bayern München.

Anfallare: Olivier Giroud, Chelsea, Antoine Griezmann, Atlético Madrid, Kylian Mbappé, Paris SG, Thomas Lemar, Monaco, Nabil Fekir, Lyon, Florian Thauvin, Marseille, Ousmane Dembélé, Barcelona.

Peru

Målvakter: Pedro Gallese, Veracruz, José Carvallo, UTC, Carlos Cáceda, Municipal.

Försvarare: Luis Advíncula, Lobos, Miguel Araujo, Alianza Lima, Aldo Corzo, Universitario, Nilson Loyola, Melgar, Christian Ramos, Veracruz, Alberto Rodríguez, Junior, Anderson Santamaría, Puebla, Miguel Trauco, Flamengo.

Mittfältare: Pedro Aquino, Lobos, Wilder Cartagena, Veracruz, Christian Cueva, São Paulo, Paolo Hurtado, Guimaraes, Renato Tapia, Feyernoord, Yoshimar Yotún, Orlando, Andy Polo, Portland.

Anfallare: André Carrillo, Watford, Raul Ruidíaz, Morelia, Jefferson Farfán, Lokomotiv Moskva, Paolo Guerrero, Flamengo, Edison Flores, Ålborg.

Grupp D

Argentina

Målvakter: Nahuel Guzman, Tigres, Willy Caballero, Chelsea, Franco Armani, River Plate.

Försvarare: Gabriel Mercado, Sevilla, Cristian Ansaldi, Torino, Nicolas Otamendi, Manchester City, Federico Fazio, Roma, Marcos Rojo, Manchester United, Nicolas Tagliafico, Ajax, Marcos Acuña, Sporting Lissabon, Javier Mascherano, Hebei Fortune, Eduardo Salvio, Benfica.

Mittfältare: Lucas Biglia, Milan, Giovani Lo Celso, Paris SG, Ever Banega, Sevilla, Manuel Lanzini, West Ham, Maximiliano Meza, Independiente, Angel Di Maria, Paris SG, Cristian Pavón, Boca Juniors.

Anfallare: Lionel Messi, Barcelona, Paulo Dybala, Juventus, Gonzalo Higuain, Juventus, Sergio Agüero, Manchester City.

Island

Målvakter: Hannes Halldorsson, Randers, Runar Runarsson, Nordsjælland, Frederik Schram, Roskilde.

Försvarare: Birkir Sævarsson, Valur, Kari Arnason, Aberdeen, Sverrir Ingason, Rostov, Ragnar Sigurdsson, do, Hördur Magnusson, Bristol City, Holmar Eyjolfsson, Levski Sofia, Ari Skulason, Lokeren.

Mittfältare: Birkir Bjarnason, Aston Villa, Aron Gunnarsson, Cardiff, Arnor Traustason, Malmö FF, Emil Hallfredsson, Udinese, Gylfi Sigurdsson, Everton, Olafur Skulason, Karabükspor, Rurik Gislason, Sandhausen, Samuel Fridjonsson, Vålerengen, Albert Gudmundsson, PSV, Johan Gudmundsson, Burnley.

Anfallare: Björn Sigurdarson, Rostov, Alfred Finnbogason, Augsburg, Jon Bödvarsson, Reading.

Kroatien

Målvakter: Dominik Livakovic, Dinamo Zagreb, Lovre Kalinic, Gent, Danijel Subasic, Monaco.

Försvarare: Sime Vrsaljko, Atletico Madrid, Ivan Strinic, Sampdoria, Vedran Corluka, Lokomotiv Moskva, Dejan Lovren, Liverpool, Tin Jedvaj, Leverkusen, Duje Caleta-Car, Salzburg, Domagoj Vida, Besiktas, Josip Pivaric, Dynamo Kiev.

Mittfältare: Ivan Rakitic, Barcelona, Mateo Kovacic, Real Madrid, Luka Modric, do, Marcelo Brozovic, Inter, Filip Bradaric, Rijeka, Milan Badelj, Fiorentina.

Anfallare: Ivan Perisic, Inter, Andrej Kramaric, Hoffenheim, Nikola Kalinic, Milan, Mario Mandzukic, Juventus, Ante Rebic, Frankfurt, Marko Pjaca, Schalke.

Nigeria

Målvakter: Francis Uzoho, Deportivo La Coruna, Ikechukwu Ezenwa, Enyimba, Daniel Akpeyi, Chippa United.

Försvarare: William Troost-Ekong, Bursaspor, Abdullahi Shehu, do, Tyronne Ebuehi, Den Haag, Elderson Echiéjilé, Cercle Brygge, Bryan Idowu, Amkar Perm, Chidozie Awaziem, Nantes, Leon Balogun, Mainz, Kenneth Omeruo, Kasimpasa.

Mittfältare: John Obi Mikel, Tianjin Teda, Ogenyi Onazi, Trabzonspor, Onyinye Ndidi, Leicester, Oghenekaro Etebo, Las Palmas, John Ogu, Hapoel Beer Sheva, Joel Obi, Torino.

Anfallare: Ahmed Musa, CSKA Moskva, Kelechi Iheanacho, Leicester, Victor Moses, Chelsea, Odion Ighalo, Changchun Yatai, Alex Iwobi, Arsenal, Simeon Nwankwo, Crotone.

Grupp E

Brasilien

Målvakter: Alisson, Roma, Cassio, Corinthians, Ederson, Manchester City.

Försvarare: Danilo, Manchester City, Fagner, Corinthians, Marcelo, Real Madrid, Filipe Luis, Atlético Madrid, Miranda, Inter, Marquinhos, Paris SG, Thiago Silva, do, Geromel, Gremio.

Mittfältare: Casemiro, Real Madrid, Fernandinho, Manchester City, Paulinho, Barcelona, Renato Augusto, Peking Guoan, Fred, Sjachtar Donetsk, Philippe Coutinho, Barcelona, Willian, Chelsea.

Anfallare: Neymar, Paris SG, Gabriel Jesus, Manchester City, Roberto Firmino, Liverpool, Douglas Costa, Juventus, Taison, Sjachtar Donetsk.

Costa Rica

Målvakter: Keylor Navas, Real Madrid, Patrick Pemberton, Alajuelense, Leonel Moreira, Herediano.

Försvarare: Johnny Acosta, Aguilas, Giancarlo Gonzalez, Bologna, Ian Smith, IFK Norrköping, Oscar Duarte, Espanyol, Bryan Oviedo, Sunderland, Francisco Calvo, Minnesota, Cristian Gamboa, Celtic, Kendall Waston, Vancouver, Ronald Matarrita, New York City.

Mittfältare: Celso Borges, Deportivo La Coruña, Christian Bolaños, Saprissa, Daniel Colindres, do, Bryan Ruiz, Sporting Lissabon, Rodney Wallace, New York City, Randall Azofeifa, Herediano, Yeltsin Tejeda, Lausanne, David Guzman, Portland.

Anfallare: Johan Venegas, Saprissa, Joel Campbell, Real Betis, Marcos Ureña, Los Angeles FC.

Schweiz

Målvakter: Yann Sommer, Mönchengladbach, Roman Bürki, Dortmund, Yvon Mvogo, Leipzig.

Försvarare: Stephan Lichtsteiner, Juventus, Michael Lang, Basel, Ricardo Rodriguez, Milan, François Moubandje,Toulouse, Manuel Akanji, Dortmund, Johan Djourou, Antalyaspor, Fabian Schär, Deportivo La Coruña, Nico Elvedi, Mönchengladbach.

Mittfältare: Granit Xhaka, Arsenal, Valon Behrami, Udinese, Blerim Dzemaili, Bologna, Remo Freuler, Atalanta, Denis Zakaria, Mönchengladbach, Gelson Fernandes, Frankfurt, Xherdan Shaqiri, Stoke, Steven Zuber, Hoffenheim.

Anfallare: Breel Embolo, Schalke, Haris Seferovic, Benfica, Mario Gavranovic, Dinamo Zagreb, Josip Drmic, Mönchengladbach.

Serbien

Målvakter: Vladimir Stojkovic, Partizan Belgrad, Pedrag Rajkovic, Maccabi Tel-Aviv, Marko Dmitrovic, Eibar.

Försvarare: Antonio Rukavina, Villarreal, Dusko Tosic, Besiktas, Uros Spajic, Anderlecht, Branislav Ivanovic, Zenit S:t Petersburg, Aleksandar Kolarov, Roma, Milos Veljkovic, Werder Bremen, Milan Rodic, Röda Stjärnan, Nikola Milenkovic, Fiorentina.

Mittfältare: Luka Milivojevic, Crystal Palace, Andrija Zivkovic, Benfica, Dusan Tadic, Southampton, Marko Grujic, Cardiff, Filip Kostic, Hamburg, Sergej Milinkovic-Savic, Lazio, Nemanja Matic, Manchester United, Adem Ljajic, Torino.

Anfallare: Aleksandar Prijovic, Paok, Aleksandar Mitrovic, Fulham, Nemanja Radonjic, Röda Stjärnan, Luka Jovic, Frankfurt.

Grupp F

Sverige

Målvakter: Robin Olsen, FC Köpenhamn, Karl-Johan Johnsson, Guingamp, Kristoffer Nordfeldt, Swansea.

Försvarare: Andreas Granqvist, Krasnodar, Victor Nilsson Lindelöf, Manchester United, Martin Olsson, Swansea, Mikael Lustig, Celtic, Pontus Jansson, Leeds, Emil Krafth, Bologna, Ludwig Augustinsson, Werder Bremen, Filip Helander, Bologna.

Mittfältare: Sebastian Larsson, Hull, Gustav Svensson, Seattle, Albin Ekdal, Hamburg, Emil Forsberg, Leipzig, Viktor Claesson, Krasnodar, Jimmy Durmaz, Toulouse, Oscar Hiljemark, Genoa, Marcus Rohdén, Crotone.

Anfallare: Marcus Berg, Al Ain, Ola Toivonen, Toulouse, Isaac Kiese Thelin, Waasland-Beveren, John Guidetti, Alavés.

Mexiko

Målvakter: Gullermo Ochoa, Standard Liège, Alfredo Talavera, Toluca, Jesús Corona, Cruz Azul.

Försvarare: Carlos Salcedo, Frankfurt, Diego Reyes, Porto, Héctor Moreno, Real Sociedad, Hugo Ayala, Tigres, Edson Álvarez, América, Rafael Márquez, Atlas, Héctor Herrera, Porto.

Mittfältare: Jonathan Dos Santos, Los Angeles Galaxy, Andrés Guardado, Real Betis, Marco Fabián, Frankfurt, Giovani Dos Santos, Los Angeles Galaxy, Jesús Gallardo, Monterrey, Miguel Layún, Sevilla, Jesús Corona, Porto, Javier Aquino, Tigres.

Anfallare: Javier Hernández, West Ham, Raúl Jiménez, Benfica, Oribe Peralta, América, Carlos Vela, Los Angeles FC, Hirving Lozano, PSV Eindhoven.

Sydkorea

Målvakter: Kim Seung-Gyu, Vissel Kobe, Kim Jin-Hyeon, Cerezo Osaka, Jo Hyeon-Woo, Daegu.

Försvarare: Kim Young-Gwon, Guangzhou Evergrande, Jang Hyun-Soo, Tokyo, Jung Seung-Hyun, Sagan Tosu, Yun Yong-Sun, Seongnam, Oh Ban-Suk, Jeju United, Kim Min-Woo, Sangju Sangmu, Park Joo-Ho, Ulsan, Hong Chul, Sangju Sangmu, Go Yo-Han, Seoul, Lee Yong, Jeonbuk.

Mittfältare: Ki Sung-Yueng, Swansea, Jung Woo-Young, Vissel Kobe, Ju Se-Jong, Asan Mugunghwa, Koo Ja-Cheol, Augsburg, Lee Jae-Sung, Jeonbuk, Lee Seung-Woo, Hellas Verona, Moon Seon-Min, Incheon.

Anfallare: Kim Shin-Wook, Jeonbuk, Son Heung-Min, Tottenham, Hwang Hee-Chan, Salzburg.

Tyskland

Målvakter: Manuel Neuer, Bayern München, Kevin Trapp, Paris SG, Marc-André ter Stegen, Barcelona.

Försvarare: Marvin Plattenhardt, Hertha Berlin, Jonas Hector, Köln, Matthias Ginter, Mönchengladbach, Mats Hummels, Bayern München, Niklas Süle, do, Antonio Rüdiger, Chelsea, Jérôme Boateng, Bayern München, Joshua Kimmich, do.

Mittfältare: Sami Khedira, Juventus, Julian Draxler, Paris SG, Toni Kroos, Real Madrid, Mesut Özil, Arsenal,Leon Goretzka, Schalke, Sebastian Rudy, Bayern München, Julian Brandt, Leverkusen, Ilkay Gündogan, Manchester City., Thomas Müller, Bayern München.

Anfallare: Timo Werner, Leipzig, Mario Gomez, Stuttgart, Marco Reus, Borussia Dortmund.

Grupp G

Belgien

Målvakter: Koen Casteels, Wolfsburg, Thibault Courtois, Chelsea, Simon Mignolet, Liverpool.

Försvare: Toby Alderweireld, Tottenham, Dedryck Boyata, Celtic, Leander Dendoncker, Anderlecht, Vincent Kompany, Manchester City (kan ersättas av Laurent Ciman, Los Angeles FC), Thomas Meunier, Paris SG, Thomas Vermaelen, Barcelona, Jan Vertonghen, Tottenham.

Mittfältare: Yannick Carrasco, Dalian Yifang, Nacer Chadli, West Bromwich, Kevin De Bruyne, Manchester City, Mousa Dembélé, Tottenham, Marouane Fellaini, Manchester United, Youri Tielemans, Monaco, Axel Witsel, Tianjin Quanjioan, Thorgan Hazard, Mönchengladbach.

Anfallare: Michy Batshuayi, Dortmund, Eden Hazard, Chelsea, Romelu Lukaku, Manchester United, Dries Mertens, Napoli, Adnan Januzaj, Real Sociedad.

England

Målvakter: Jack Butland, Stoke, Jordan Pickford, Everton, Nick Pope, Burnely.

Försvarare: John Stones, Manchester City, Harry Maguire, Leicester, Phil Jones, Manchester United, Kyle Walker, Manchester City, Kieran Trippier, Tottenham, Gary Cahill, Chelsea, Ashley Young, Manchester United, Danny Rose, Tottenham, Trent Alexander-Arnold, Liverpool, Fabian Delph, Manchester City.

Mittfältare: Eric Dier, Tottenham, Jordan Henderson, Liverpool, Dele Alli, Tottenham, Jesse Lingard, Manchester United, Ruben Loftus-Cheek, Chelsea, Anfallare: Harry Kane, Tottenham, Jamie Vardy, Leicester, Marcus Rashford, Manchester United, Danny Welbeck, Arsenal, Raheem Sterling, Manchester City.

Panama

Målvakter: Jaime Penedo, Dinamo Bukarest, José Calderon, Chorrillo, Alex Rodriguex, San Francisco.

Försvarare: Michael Murillo, New York Red Bulls, Harold Cummings, San Jose, Fidel Escobar, New York Red Bulls, Roman Torres, Seattle, Adolfo Machado, Houston, Eric Davis, Dunajska Streda, Luis Ovalle, CD Olimpia, Felipe Baloy, CSD Municipal.

Mittfältare: Gabriel Gomez, Atletico Bucaramanga, Edgar Barcenas, Cafetaleros de Tapachula, Armando Cooper, Universidad de Chile, Valentin Pimentel, Plaza Amador, Alberto Quintero, Universitario, Anibal Godoy, San Jose, José Luis Rodriguez, Gent.

Anfallare: Blas Perez, Municipal, Gabriel Torres, Huachipato, Ismael Diaz, Deportivo La Coruña, Abdiel Arroyo, Alajuelense, Luis Tejada, Sport Boys.

Tunisien

Målvakter: Farouk Ben Mustapha, Al Shabab, Aymen Mathlouthi, Al Batin, Mouez Hassen, Chateauroux.

Försvarare: Syam Ben Yousef, Kasimpasa, Yohan Ben Alouane, Leicester, Yassine Meriah, Sfaxien, Oussama Haddadi, Dijon, Rami Bedoui, Etoile du Sahel, Dylan Bronn, Gent, Ali Maaloul, Al Ahly, Hamdi Naguez, Zamalek.

Mittfältare: Anice Badri, Tunis, Ferjani Sassi, Al Nassr, Mohamed Ben Amor, Al Ahli, Ellyes Skhiri, Montpellier.

Anfallare: Saifeddine Khaoui, Troyes, Fakhreddine Ben Youssef, Al Ittifaq, Wahbi Khazri, Rennes, Ahmed Khalil, Africain, Bassem Srarfi, Nice, Saber Khalifa, Africain, Ghaylen Chaaleli, Tunis, Naim Sliti, Dijon.

Grupp H

Colombia

Målvakter: David Ospina, Arsenal, Camilo Vargas, Deportivo Cali, José Cuadrado, Once Caldas.

Försvarare: Cristian Zapata, Milan, Oscar Murillo, Pachuca, Santiago Arias, PSV Eindhoven, Yerry Mina, Barcelona, Johan Mojica, Girona, Frank Fabra, Boca Juniors, Davinson Sanchez, Tottenham.

Mittfältare: Wilmar Barrios, Boca Juniors, Carlos Sanchez, Espanyol, Abel Aguilar, Deportivo Cali, James Rodriguez, Bayern München, Juan Cuadrado, Juventus, Mateus Uribe, América, Jefferson Lerma, Levante, Juan Quintero, River Plate.

Anfallare: Carlos Bacca, Villarreal, Radamel Falcao, Monaco, Luis Muriel, Sevilla, Miguel Borja, Palmeiras, Jose Izquierdo, Brighton.

Japan

Målvakter: Eiji Kawashima, Metz, Masaaki Higashiguchi, Gamba Osaka, Kosuke Nakamura, Kashiwa Reysol.

Försvarare: Yuto Nagatomo, Galatasaray, Tomoaki Makino, Urawa Reds, Wataru Endo, do, Maya Yoshida, Southampton, Hiroki Sakai, Marseille, Gotoku Sakai, Hamburg, Gen Shoji, Kashima Antlers, Naomichi Ueda, do.

Mittfältare: Makoto Hasebe, Frankfurt, Keisuke Honda, Pachuca, Takashi Inui, Eibar, Shinji Kagawa, Dortmund, Hotaru Yamaguchi, Cerezo Osaka, Genki Haraguchi, Düsseldorf, Takashi Usami, do, Gaku Shibasaki, Getafe, Ryota Oshima, Kawasaki Frontale.

Anfallare: Shinji Okazaki, Leicester, Yuya Osako,Köln, Yoshinori Muto, Mainz.

Polen

Målvakter: Bartosz Bialkowski, Ipswich, Lukasz Fabianski, Swansea, Wojciech Szczesny, Juventus.

Försvarare: Jan Bednarek, Southampton, Bartosz Bereszynski, Sampdoria, Thiago Cionek, SPAL, Kamil Glik, Monaco (kan ersättas av Marcin Kaminski, Stuttgart), Artur Jedrzejczyk, Legia Warszawa, Michal Pazdan, do, Lukasz Piszczek, Dortmund.

Mittfältare: Jakub Blaszczykowski, Wolfsburg, Jacek Goralski, Ludogorets, Kamil Grosicki, Hull, Grzegorz Krychowiak, West Bromwich, Rafal Kurzawa, Gornik Zabrze, Karol Linetty, Sampdoria, Slawomir Peszko, Lechia Gdansk, Maciej Rybus, Lokomotiv Moskva, Piotr Zielinski, Napoli.

Anfallare: Dawid Kownacki, Sampdoria, Robert Lewandowski, Bayern München, Arkadiusz Milik, Napoli, Lukasz Teodorczyk, Anderlecht.

Senegal

Målvakter: Abdoulaye Diallo, Rennes, Alfred Gomis, Spal, Khadim N'Diaye, Horoya.

Försvarare: Lamine Gassama, Adanaspor, Saliou Ciss, Valenciennes, Kalidou Koulibaly, Napoli, Kara Mbodji, Anderlecht, Youssouf Sabaly, Bordeaux, Salif Sané, Hannover, Moussa Wagué, Eupen.

Mittfältare: Idrissa Gueye, Everton, Cheikhou Kouyaté, West Ham, Alfred N'Diaye, Wolverhampton, Pape Alioune Ndiaye, Stoke, Cheikh N'Doye, Birmingham.

Anfallare: Keita Baldé, Monaco, Mame Diouf, Stoke, Moussa Konaté, Amiens, Sadio Mané, Liverpool, M'Baye Niang, Torino, Diafra Sakho, Rennes, Moussa Sow, Bursaspor, Ismaila Sarr, Rennes.