Historiska Ryder Cup - från krig till mirakel

1985, The Belfry

USA hade haft Ryder Cup-pokalen i 28 år, trots att det från 1979 var Europa och inte bara Storbritannien och Irland man mötte. Men matchen på The Belfry blev en viktig europeisk vändpunkt i Ryder Cup-historien.

Spanske legendaren Seve Ballesteros och landsmannen Manuel Piñero visade vägen genom att tillsammans vinna tre matcher i parspelet. Sedan fick skotten Sam Torrance avgöra när han sänkte en sjumetersputt för att vinna sin singelmatch mot Andy North. En förbannelse var bruten.

1991, Kiawah Island

Matchen i South Carolina ses som en av de smutsigare i Ryder Cup-historien och är ihågkommen som "War by the shore". Några amerikanska spelare valde, i svallvågorna efter Kuwaitkriget, att elda på stämningen genom att komma klädda i kamouflagefärgade militärkläder. Européerna tyckte inte att det var en särskilt god idé. Ballesteros och José Maria Olazábal anklagade under första tävlingsdagen Paul Azinger och Chip Beck för fusk, efter att amerikanerna bytt boll under en foursomematch. Och så där höll det på.

Upplösningen blev dessutom högdramatisk. Bernhard Langer hade chans att besegra Hale Irwin för att ordna 14-14 och se till att Europa fick behålla bucklan, men tysken missade en kort putt på 18:e och USA vann.

1993, The Belfry

Mötet i England två år efter "kriget" på Kiawah Island är för många kanske bara ett i mängden. Men för svensk golf är det en viktig milstolpe i Ryder Cup-historien.

Joakim Haeggman var spelaren som bröt ny mark när han fick ett wildcard och blev den förste svensken någonsin att spela Ryder Cup. Kalmargolfaren spelade en foursome med Olazábal (förlust) och en singel mot John Cook (seger). USA vann till slut med 15-13 - och 25 år senare har amerikanerna fortfarande inte lyckats vinna i Europa igen.

1999, Brookline

Europa ledde med 10-6 inför sista dagens singlar och var på god väg att ta lagets tredje raka seger. Men USA vände med stöd av hemmapubliken, som enligt många nådde nya nivåer av osportslighet. Inte minst Colin Montgomerie fick utstå mycket hån från publiken på The Country Club i Brookline.

Slutet på den amerikanska vändningen blev också kontroversiellt. Justin Leonard sänkte en långputt på 17:e hålet och lagkamrater sprang in på greenen för att fira, trots att Olazábal hade en putt kvar för att hålla liv i matchen.

2012, Medinah

Ännu en historisk söndagsvändning, men den här gången var det européerna som stod för den. "Miraklet på Medinah" inträffade efter att USA tappat en fyrapoängledning under singelspelet.

Ian Poulter, som vann alla sina fyra matcher, och Justin Rose, som stod för en magnifik vändning mot Phil Mickelson, var två av hjältarna. Men det var tysken Martin Kaymer som under stor press satte den nödvändiga och helt avgörande putten på 18:e hålet, innan det stora segerjublet bröt ut.