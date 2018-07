Ibrahimovic ingen anhängare av konstgräs

Los Angeles Galaxys svenske stjärna Zlatan Ibrahimovic stod över helgens bortamatch mot New England Revolution av en då oklar anledning. Nu står det klart att underlaget på New Englands arena var anledningen. De spelar nämligen på konstgräs.

– Det är på grund av konstgräset. Han kommer att spela på konstgräset i slutspelet, men inte nu under ordinarie säsong. Då kommer han nog inte spela på konstgräs, säger Los Angeles-tränaren Sigi Schmid till podcasten Corner of the Galaxy, enligt Expressen.

Detta förklarar även varför Ibrahimovic matchades ytterst sparsamt tidigare i säsongen mot Portland Timbers, och tyder även på att svensken inte kommer spela varken mot Seattle (18 augusti) eller Minnesota (21 oktober).

Konstgräsdebatten har varit intensiv på andra sidan Atlanten, där stjärnor som David Beckham, Thierry Henry och Didier Drogba genom åren avstått att spela konstgräsbortamatcherna. Detta på grund av att de menade att underlaget medförde mer slitage och ökad skaderisk.