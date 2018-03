Ibrahimovic ingen fråga för Andersson

Zlatan Ibrahimovic avslutade landslagskarriären efter EM i Frankrike 2016. Men sedan Sverige säkrade VM-spel i Ryssland, via playoff-seger mot Italien, har den 36-årige stjärnan vid flera tillfällen pratat om en comeback. Så sent som under ett reklamjippo på onsdagen talade Ibrahimovic återigen om VM och landslaget.

– Tankarna finns där hela tiden. Om jag vill kommer jag att vara med, säger Ibrahimovic enligt nyhetsbyrån Reuters.

Har sagt nej

Men Janne Andersson, Sveriges förbundskapten, har inte hört något från anfallaren och går därmed fortfarande på Ibrahimovic tidigare beslut.

– För mig är läget precis detsamma. Har de sagt nej så förhåller jag mig till det, säger Andersson.

– Om de sedan ändrar uppfattning utgår jag att ifrån de hör av sig till mig och säger att de vill vara med, då tar vi ett samtal om det då.

– Det konkreta förhållningssättet för mig är: vill han eller någon annan vara med som har sagt nej, så är de jättevälkomna att höra av sig.

Mot ny comeback

Zlatan Ibrahimovic har den här säsongen endast spelat 187 minuter med Premier League-klubben Manchester United. I november gjorde han comeback efter en knäskada men har sedan mötet med Burnley på annandag jul inte varit med i någon matchtrupp. Snart är han dock tillbaka på planen igen, berättar han för Reuters.

– När jag är redo att prestera. Det är bara det allt handlar om, säger Ibrahimovic.