J-Södra tog årets första seger

Det ex-allsvenska lagets ledning fick nog efter tre omgångar och tre förluster i superettanfotbollen. Då fick tränaren Jörgen Wålemark foten och Stefan Jörgensen ersatte. Men tränarbytet gav ingen omedelbar effekt och det blev förlust igen, 0-1 mot Öster.

Men mot Boråslaget Norrby skulle den deppiga inledningen få ett slut i och med den första efterlängtade segern till J-Södra.

Alexander Jallow fick en passning snett-inåt-bakåt och satte ledningsmålet efter en halvtimme. En ledning som höll sig till halvtimmen kvar av matchen, då Lasse Nilsson kvitterade.

Men J-Södra svarade 20 minuter senare.

Bortalaget fick då ett finfint frisparksläge strax utanför straffområdet. Peter Gwargis stegade upp och sköt med en distinkt vänster bollen upp i Mergim Krasniqis högra kryss och ordnade tre blytunga och glädjedrypande poäng till krisande J-Södra.

Efter fyra raka segrar på de första fyra omgångarna kom Falkenbergs första poängtapp i Hallandsderbyt borta mot Halmstad. Men Falkenberg undvek åtminstone förlust.

Christoffer Carlsson skickade in en hörna drygt 20 minuter från slutet och bollen letade sig in i mål efter att ha studsat mellan ett par hemmaspelare. Det innebar att Falkenberg kvitterade till 1-1, vilket stod sig matchen ut. Falkenberg hade tidigare skapat en uppsjö lägen under matchen, utan att lyckas göra mål. Halmstads mål gjorde Pontus Silfwer i den första halvleken med ett välplacerat skott.