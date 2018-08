Kaptenen: Skottland borde lära av Sverige

Catriona Matthew vann British Open förra gången tävlingen arrangerades på Royal Lytham St Annes, 2009. På presskonferensen inför årets upplaga frågar moderatorn om hon tror att en skotska kan vinna igen.

– Jag tror att vi bara är två här (Matthew och Kylie Henry, som slår ut först av alla på torsdagen) och jag vill ju hoppas att vi har chansen, säger 48-åringen och skrattar.

Som Solheim Cup-kapten fokuserar Matthew inte bara på sitt eget spel, även om det är över ett år till nästa uppgörelse mellan Europa och USA - på Gleneagles i Skottland.

Gillar Grant

Hon har en hel del spelare att hålla koll på, inte minst svenskor. Tio blågula spelare ställer upp i British Open, tangerat rekord för en majortävling.

– Sverige har producerat några fantastiska golfare. Det började väl med Helen (Alfredsson) och Liselotte (Neumann) och sedan kom Annika (Sörenstam), förmodligen den bästa genom tiderna. Nu vinner Pernilla (Lindberg, segrare i årets första major ANA Inspiration), Anna (Nordqvist, segrare i förra årets sista major). Och Linn Grant som ser ut att bli en riktigt bra spelare. Hon kvalade ju in till US Open och gick tio under par i måndags (i British Open-kvalet), säger Matthew.

"Sporrar varandra"

TT: Har du någon förklaring till att Sverige får fram så många spelare? Har de något gemensamt?

– Alla har sina egna personligheter men jag tror spelare från små länder sporrar varandra. Om man får fram två eller tre riktigt bra spelare blir ungdomarna inspirerade. Det gör att flödet fortsätter.

TT: Hur många svenskor tror du att du kommer att ha med i Solheim Cup-laget nästa år?

– Det tror jag inte att jag kan säga än.