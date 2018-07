Lingmerth elva i West Virginia

Efter tre birdies och en bogey på sista rundan slutade David Lingmerth på sammanlagt tio under par i PGA-tävlingen på Old White-banan i West Virginia. Det innebär en delad elfteplats för svensken.

Amerikanen Kevin Na noterade sju birdies och en bogey under fjärde dagen, och tog därmed en säker seger med 19 under par totalt. Kelly Kraft, även han amerikan, tappade de två sista dagarna, men slutade tvåa med 14 under par.