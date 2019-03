Linköping skrällvann i första finalen

Luleå har vunnit två SM-guld, 2016 och 2018, och båda gångerna har Linköping stått på andra sidan som finalförlorare.

Kanske kan det bli tredje gången gillt.

Linköping tog en taktisk seger i den första finalen, stoppade farten på sina motståndare tack vare hög forechecking och styrde matchen nästan totalt inför 2 178 besvikna åskådare.

Luleåstjärnor som måldrottningen Emma Nordin och poängsprutan Michelle Karvinen kom ingenstans.

– Vi har spelat bra hela slutspelet så det var skönt att det höll i sig, sade landslagsveteranen Pernilla Winberg, som låg bakom 3-0-målet, till SVT.

Första förlusten

Förlusten var Luleås första i slutspelet efter sex raka segrar.

Linköping gjorde ett mål i varje period på sin väg till seger.

Ledningsmålet kom lite slumpartat i den första perioden när Josephine Asperups backskott tog på flera spelare innan pucken studsade fram till Denise Altmann som gjorde 1-0 med en backhand.

Det var tajt och chansfattig i första perioden, i den andra var det Linköping som skapade det mesta. Susanna Tapani, värvad för några veckor sedan, sköt 2-0 i numerärt överläge efter en retur.

Luleås landslagsmålvakt Sara Grahn räddade sitt lag i mittperioden och gjorde flera vassa räddningar, bland annat på ett friläge från Tapani. Hon var förvånad över hur många chanser hennes lag släppte till.

– Faktiskt. Vi brukar inte släppa till så här mycket. Det är surt, sade hon till SVT.

"Bra känsla"

Hon fick släppa in ytterligare ett mål i tredje perioden. Pernilla Winberg solokörde genom Luleåförsvaret, Grahn räddade avslutet men Nicoline Söndergaard Jensen slog in returen. Winberg fick officiellt målet, men tv-repriserna visade att det var Söndergaard Jensen som slog in returen.

Linköpingsspelarna hade minuterna innan jublat för mål i en rörig situation, men domarna vinkade avvärjande.

Grahn var besviken över sitt lags insats:

– Jag tycker inte vi spelar tillsammans, det är för mycket enmansshow. Men vi vet vad vi kan, det gäller att glömma det här, gå vidare och se framåt, sade hon till SVT.

Kollegan i Linköpingsmålet, Evelina Suonpää, var hundraprocentig och räddade 29 skott.

Linköping har de kommande två matcherna på hemmaplan och på frågan om laget kan avgöra där sade Winberg med ett brett leende:

– Jo, det tror jag, vi har en bra känsla.