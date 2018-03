Linköping vann - efter 108 minuter

Tabelltvåan Djurgården körde över tabellnian Linköping med 6-1 hemma i den första kvartsfinalen. Men statistiken talade emot stockholmarna i drabbning nummer två i östgötarnas arena.

Där hade man nämligen inte lyckats vinna en endaste match sedan den 19 oktober 2011 - alltså nästan sex och ett halvt år.

LHC inledde också bäst. Först ett vasst läge för Derek Roy i powerplay som Adam Reideborn räddade. Sedan åkte sig Niklas Persson fri och lyfte pucken i ribban. Även Jakob Lilja var fri - men sköt utanför.

– En ganska jämn period med chanser åt båda hållen. Vi får steppa upp det lite inför andra, konstaterade Niklas Persson till C More.

Bra tryck från Djurgården

Men Djurgården hade stundtals ett bra tryck mot hemmaburen och i början av den andra perioden smällde Jesper Pettersson upp ledningspucken i nättaket i numerärt överläge.

– Det är en bra match, ett bra lag som vi möter. Det går fram och tillbaka. Jag tycker att vi tar över ju längre matchen går. Vi är bäst i slutet av matcherna, de orkar inte med oss riktigt, menade Jesper Pettersson i C More.

– Vi måste höja oss ett snäpp till i sista perioden och till att börja med trycka in kvitteringen. Fler skott mot deras mål, betonade Linköpings forward Henrik Törnqvist i en arenaintervju.

Precis så blev det - Jakob Lilja tog vara på en retur från Chad Billins skott och satte 1-1.

Men Gustav Possler gav Djurgården ledningen på nytt i powerplay och gästerna verkade gå mot 2-0 i kvartsfinalmöten.

Tre minuter före slutsignalen ordnade Chad Billins förlängning genom ett tungt skott.

– Mycket bättre i tredje. Det är mer effektivt, vi vågar göra saker. Skönt att se Billins skott gå in, sade Ken Andre Olimb i C More.

Rysaren fortsatte - utan något avgörande i varken den första eller andra förlängningsperioden.

Det dröjde ända till 8.38 minuter in på den tredje förlängningsperioden innan Chad Billins klev fram som stor hjälte och dunkade in sin andra fullträff för kvällen.

– Vilken match! Jag menar; den här förlängningen var rätt galen. Nu måste vi ladda om och göra oss redo för match tre, jublade Chad Billins i C More.