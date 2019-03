Ludvigsson: "En stor chock för mig"

Tobias Ludvigsson och Georg Preidler har varit stallkamrater i franska FDJ i två år.

Den svenske proffscyklisten är bedrövad över att hans tidigare österrikiske lagkamrat erkänt dopning.

"Det är sorgligt och förstör, inte bara för vårat lag utan hela cykelvärlden och sporten", skriver Ludvigsson i ett sms till TT.

TT: Hur stora misstankar har du haft mot honom?

"Inga alls, så klart det kommer som en stor chock för mig."

George Preidler är den sjunde och senaste i raden av aktiva proffsidrottare som dragits in i den bloddopningshärva som avslöjades under skid-VM i Seefeld i förra veckan. Under måndagen uteslöts österrikaren från stallet FDJ efter ett erkännande.