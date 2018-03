Luleå besegrade ammunitionslöst Mora

Luleå jagar topp-sexplacering och att slippa åttondelsfinal. Mora jagar topp-tolv för att slippa kval.

Med andra ord var det, precis som på många andra arenor runt om i landet under dessa SHL-grundserieavslutande tider, viktiga poäng som stod på spel i Luleå.

"Bara att nypa till"

Det syntes på den första perioden, som kantades av hårt spel och utvisningsminuter snarare än chanser att hitta mål.

– Lite för mycket utvisningar för vår smak, sade Moraspelaren Emil Bejmo till C More.

Men trots tre powerplaymöjligheter höll sig nollan intakt.

I stället var det i spel fem mot fem i mitten av mittenakten som Luleå skulle få första ordet i målprotokollet efter Moraslarv och en norrbottnisk puckvinst högt upp i banan.

– Vi sätter en bra forecheck och pucken landar framför benen på mig. Det var bara att nypa till. Tur att den gick in, sade målskytten Patrick Cehlin till C More.

I den tredje perioden skulle Luleå också utöka - och det var en van målskytt som skulle göra det.

Emil Larsson, färsk från ett hattrick mot Karlskrona i tisdags, skulle göra mål även här, när han med drygt åtta minuter kvar skickade i väg en projektil rakt upp i nättaket, efter att ha smugit sig in emellan ett gäng Moraspelare i slottet.

Och nu var det Luleåmedvind. I nästa anfall blev det en stolpträff. Och i anfallet därpå fick Luleå straff.

Och hastigt och lustigt, utan krusiduller, kunde Emil Larsson dundra in sitt andra för dagen - och fastställde därmed slutresultatet 3-0.