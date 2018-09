Luleå tog revansch på Brynäs i premiären

Luleå, som saknade flera nyckelspelare i premiären, tog vara på hemmafördelen och verkade lyftas av den taggade publiken i den egna arenan.

Det var förvisso Brynäs som gjorde en starkare första period, och gästerna tog också ledningen med 1-0 efter åtta minuters spel genom Robert Kousal.

Hemmalaget ryckte upp sig i den andra perioden och Einar Emanuelsson fixade kvitteringen fem minuter in i perioden.

Avgörandet skulle sedan inte komma förrän i slutet av matchen. Med tio minuter kvar gjorde Luleås Johan Forsberg 2-1 och Jack Connolly fick in den sista pucken med drygt två minuter kvar på klockan.

Det var lagets sjunde raka premiärseger i SHL - och nu med ett nytt ljudsystem.

– Verkligen ett dunk som kändes in i själen och ett grymt drag på läktaren, säger tränaren Thomas Berglund i C More.

Spelet kanske inte riktigt speglade inramningen menade han.

– Det var väl inte så mycket partyspel, men vi jobbade efter våra resurser och gjorde det bra. Vi lyckades vända på steken, det blev en kämpaseger och de räknas också i allra högsta grad, säger Berglund.