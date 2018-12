Luleå vände och vann efter målvaktstavlan

Länge såg den första perioden mellan Luleå och Djurgården ut att bli mållös. Då, med bara någon minut kvar av perioden, gick Luleåmålvakten Joel Lassinantti ut bakom egen kasse för att fördela puck.

Det såg Daniel Brodin - som var framme, eller rättare sagt bakom kassen, och högg.

Målvaktens passning norpades upp, pucken levererades in till Adam Falk som enkelt kunde utnyttja den köksdörr som Lassinantti lämnat helt öppen och olåst när han skrinnat ut på sitt ödesdigra äventyr bakom kassen. Därmed kunde 18-åringen skriva in sitt första SHL-mål i karriären på kontot.

– Det var ju ingen målvakt där så det var bara att raka in den, säger Falk till C More.

Vände i andraperioden

Luleå skulle dock rädda upp det där snöpliga baklängesmålet med besked i en riktigt stark andraperiod.

Först var det Niklas Olausson som, sällsynt nog för att vara just Olausson, testade ett distansskott som via Dif-spelare hittade nät. Sedan var det Jack Connolly som med en tjusig styrning satte 2-1 några minuter senare.

– Jag tycker ju inte vi ser tunga ut, jag tycker vi ser lätta ut, säger Olausson till C More efter andraperioden, som mycket väl hade kunnat ge fler hemmamål.

Tom kasse

– Det är mer otur än skicklighet. Men leder man med 2-1 inför sista perioden i den här serien så får man vara nöjda, säger Olausson.

Luleå kunde vara nöjt även efter matchens slut.

När Djurgården plockade ut målvakten med lite mer än två minuter kvar så utnyttjade Jack Connolly detta när han placerade in matchpunkterande 3-1.

Jesper Sellgren skulle senare också få en tom kasse, med bara åtta sekunder kvar av matchen, och det gav slutresultatet 4-1.