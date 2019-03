Målexplosion gav AIK-seger

Stockholmslaget har pressen på sig att ta sig upp i SHL.

Framför allt då klubbens ekonomi blöder och elitlicensen för nästa säsong inte är garanterad.

Trots de kraven spelade laget ut ordentligt i den första allsvenska finalen där vinnaren i bäst av fem matcher får spela direktfinal mot SHL-jumbon Timrå. Förloraren får spela playoff om en plats i den andra direktfinalen.

Det tog en period för laget att skjuta in sig. Både Sam Marklund och Justin Crandall prickade ribban i första perioden.

I andra fick laget utdelning på allt.

Snabba mål

Redan efter 6.28 lyste 3-0 på resultattavlan och när perioden var över stod det hela 5-0.

Gary Nunn var den stora förgrundsfiguren med ett hattrick.

Han gjorde både 1-0 och 2-0 på liknande sätt då han hittade luckan mellan benskydden på Oskarshamns målvakt Adam Åhman, tredjemålvakt i det svenska JVM-laget tidigare i år.

4-0-målet gjorde han på en retur sedan Oskarshamnsförsvaret inte fått undan pucken.

– Puckarna går in nu, så det är bara att skjuta. Det är lätt att steppa upp i de här matcherna och vi har den bästa hemmapubliken i serien, den betyder så mycket, sade Nunn till C More.

Stående ovation

När AIK-spelarna lämnade isen efter andra perioden var det till stående ovationer från 5 732 åskådare på Hovet.

Sam Marklund gjorde 3-0 och Eric Castonguay 5-0 i numerärt överläge.

Oskarshamn snyggade till siffrorna en aning i tredje perioden när Joakim Thelin, son till AIK-legendaren Mats Thelin, styrde in 5-1 i powerplay.

AIK och Oskarshamn har dominerat serien, men medan Stockholmslaget behållit formen hela vägen hade Oskarshamn förlorat sju av sina nio sista matcher i grundserien.

Klarar inte Smålandslaget av att ta sig upp ur svackan till onsdagens andra final på hemmaplan kan matchserien vara över redan på fredag kväll då den tredje finalen spelas i Stockholm.