Mardrömsdebut för unge Timråmålvakten

Linus Marcko håller till vardags till i Timrås J20-lag. Mot Skellefteå på torsdagskvällen var han dock inkallad som reserv till Victor Brännström - och när han tvingades kliva av isen inför den andra perioden, vid ställningen 1-0 till hemmalaget, med en befarad hjärnskakning fick 19-åringen chansen att göra SHL-debut.

En debut Marcko nog helst av allt vill glömma.

"Det är bedrövligt"

I sitt första ingripande passade han pucken rakt till Skellefteås Andreas Wingerli, som inte hade några som helst problem att lägga in 2-0 i öppen kasse.

Kort därefter hamnade han ur position när Oscar Möller satte 3-0. Historien upprepade sig sedan igen när Wingerli stötte in 4-0, och innan perioden var slut hade den unge burväktaren även släppt in ytterligare en puck. Och dessutom såg han ut att ha rejält ont i ett ben mellan varven.

– Marcko kommer in och vi hjälper honom inte alls. Han tar förstapuckarna, men får ingen hjälp. Det är bedrövligt, säger Timrås Andreas Molinder till C More.

– Det gäller att vi försöker bygga honom. Det är inte lätt att komma in efter att ha suttit och öppnat båset i första perioden.

I den tredje perioden ramlade två mål till in bakom Marcko, som noterade drygt 68 i räddningsprocent i 0-7-nederlaget.

– Det är ingen drömdebut, men det är sådant som händer. Marcko kommer undan med godkänt, det här var en av många matcher han kommer spela i sin karriär, säger tränaren Fredrik Andersson.

Nya skador

Trodde ni att Marckos mardrömsdebut och storförlusten var nog för Timrå?

Nej.

Vid sidan av Brännström fick laget även Morten Madsen och Emil Berglund skadade. Sedan tidigare är Timrås frånvarolista milslång. Bland annat kom förstemålvakten Niklas Svedberg inte till spel mot Skellefteå på grund av en känning, och totalt sett hade Timrå hela nio spelare borta inför nedsläpp.

För Skellefteås del innebär storsegern att laget har en kvartsfinalbiljett i egen hand. Västerbottningarna ligger sexa i tabellen inför de tre avslutande omgångarna.