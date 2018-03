Mora kvitterade i "Slaget om Siljan"

Det är upplagt för täta, griniga matcher och välfyllda läktare när Mora och Leksand ställs på varsin sida. Andra matchen i "Slaget om Siljan" var inget undantag. Alls. Lapp på luckan i Leksands hemmaborg när utvisningarna avlöste varandra och vittnade om vad den här matchen betyder. Mora vann till slut den osmickrande utvisningsstatistiken med 24-18.

Trots att bortalaget inte var lika flitigt i målprotokollet som i utvisningsbåset vann det kampen om matchen.

När Leksands Mattias Ritola satte 2-2 efter 6.27 i den tredje perioden var det matchens fjärde raka mål i numerärt överläge. "No surprise", men otrevligt för Mora.

Men Mora skulle hämta sig. Och det inte i numerärt överläge. "Surprise". Jo visst. 16.05 in i sista perioden rundade Jacob Nilsson Leksands kasse och medelst sin backhand, och turligt via en motståndarskridsko, satte han segermålet 3-2.

– Vi har sagt att vi ska utmana och ta den korta vägen mot mål, antingen går den in direkt eller så blir det retur, så det var skönt att den gick in, säger matchhjälten Jacob Nilsson till C More.

Därmed har Mora kvitterat i direktkvalet till SHL.

Men...

– Vi måste upp några snäpp och det är jag övertygad om att vi kommer att göra till nästa match, säger Nilsson.