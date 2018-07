Mourinho: VM passar Pogba bättre än United

VM är den franska fotbollsstjärnan Paul Pogbas rätta habitat. Åtminstone om man ska tro Manchester United-tränaren José Mourinho, som säger till ESPN att han tror att VM passar mittfältaren bättre än spelet i klubblaget.

– Varför? För att det är stängt under en månad, och han bara kan tänka på fotboll. Han är med laget på träningsanläggningen, totalt isolerad från resten av världen. De fokuserar bara på fotboll och dimensionerna av spelet kan inte vara annat än motiverande, säger han och tillägger:

– Under en säsong kan du ha stora matcher, sen mindre matcher - sen ännu mindre matcher och då kan du tappa fokus och koncentration innan en större match kommer igen.

Pogba var en av nyckelspelarna i Frankrikes guldlag, och det sprakade betydligt mer om mittfältaren än det gjort under hans tid i Manchester United - där han under den senaste tiden inte varit helt given i startelvan.