NFL-höjdare kritiserade Trump på möte

The New York Times har fått tillgång till en läckt inspelning från mötet där runt 30 personer - ägare, spelare och andra företrädare för sporten - träffades i New York i oktober.

Miljardären Robert Kraft, som äger New England Patriots och som länge har varit Trumps vän, anklagade presidenten för ett "splittrande och fruktansvärt" uppförande.

Trump kritiserades hårt i NFL i september när han anklagat spelare, som knäböjde under USA:s nationalsång i protest mot rasorättvisor, för att vanära flaggan.

Kraft beskrev under mötet i oktober knäböjandet som "elefanten i rummet".

Philadephia Eagles ägare Jeffrey Lurie kallade Trumps presidentskap "katastrofalt".

– VI måste se till att inte lockas in i det här av Trump eller någon annan. Vi måste hitta ett sätt att inte splittras och inte bli lurade.

Proteströrelsen startades av tidigare quarterbacken Colin Kaepernick 2016 efter att flera obeväpnade svarta män dödats av polis. Efter Trumps kritik knäböjde många andra spelare i solidaritet med Kaepernick.