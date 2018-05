Nordqvist fem under par för dagen

Anna Nordqvist gjorde en riktigt fin andrarunda på USA-tourtävlingen i Williamsburg. Svenskan noterades för totalt sex birdies, vilket kombinerat med en bogey på 14:e gav en score på 66, fem under par.

Efter en 70-runda första dagen ligger nu Nordqvist totalt sex under par efter två dagars spel. Det är dock en skaplig bit upp till Chun In Gee från Sydkorea, som leder med totalt 11 under par.

Dani Holmqvist gick, precis som på förstarundan, på 69 slag, två under par.

Pernilla Lindberg hade tre under par efter första dagen. Hon är fortfarande ute på sin andrarunda.