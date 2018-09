Norrköping ny tabelltvåa efter seger

Kalle Holmberg tog det säkra före det osäkra. När anfallaren fick tag på returen från målvakten Sixten Mohlin agerade han lugnt, kallt och rullade sedan in gästernas 2-0-mål under första halvlekens tilläggstid.

Direkt efter tittade han över axeln, bort mot den assisterande domaren.

– En liten tanke på att jag var offside hade jag, men bollen skulle in i mål, även om jag var offside. Det var skönt, sade Holmberg till C More.

Målet - som godkändes och var Holmbergs femte för säsongen - gav IFK Norrköping precis vad laget behövde för att säkra segern borta mot Dalkurd.

Holmberg var även iblandad i spelet fram till 1-0-målet i 13:e minuten. Anfallaren samarbetade med Simon Skrabb innan bollen hamnade hos målskytten Ian Smith.

Med segern är IFK Norrköping ny tabelltvåa - en poäng före Hammarby som på söndagen möter AIK - i den något haltande allsvenska tabellen, och fortsätter att vara en del av guldstriden.

För Dalkurd fortgår kampen om att rädda ett allsvenskt kontrakt, och allra närmast väntar jumbon Trelleborg borta.

– Det är en avgörande match. Vi måste samla energi för att vinna den, vi måste vinna med mod. Vi måste ha mod att spela, det tycker jag att vi har tappat, sade Rawez Lawan till C More.