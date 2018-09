Brynäskapten kritisk efter nya förlusten

Det var tyst, riktigt tyst, i Brynäs omklädningsrum efter smällen mot Mora. 2-3 efter förlängning var lagets fjärde förlust på de första fem matcherna i SHL-ishockeyn.

Det tar på humöret. Till slut kom lagkaptenen Jacob Blomqvist ut och förklarade situationen:

– Det känns som att vi kan mycket bättre. Vi skapade mycket under matchen, men det kuggade inte i så att vi fick upp tempot, säger Blomqvist.

– Ibland stressar vi för mycket i stället för att ta det lugnt och kommunicera med varandra i uppspelen.

Brynäs dominerade

Samtidigt har Brynäs stundtals spelat riktigt bra i flera av förlustmatcherna. Som nu mot Mora.

Två gånger kom Brynäs tillbaka från ett målunderläge. Det vittnar om moral i laget. Och under större delen av matchen dominerade Brynäs totalt. Det visar bland annat det faktum att laget vann skotten med 42-19.

Flera gånger såg det riktigt kritiskt ut för Mora, bland annat i Brynäs powerplay då laget skapade ordentlig press.

– Visst, men då kändes det ändå som att Mora scoutat oss väldigt bra, säger Jacob Blomqvist.

Kul på jobbet

Moras målvakt Christian Engstrand storspelade och radade upp avancerade räddningar i hans bästa SHL-match på länge. Engstrand kan komma att bli oerhört viktig för Mora i lagets kamp för nytt kontrakt.

– Det var kul på jobbet i dag. Samtidigt var det trist att släppa in pucken med fyra-fem minuter kvar, säger Christian Engstrand till C More efter matchen.

Han syftar på Brynäs kvitteringspuck som Joachim Rohdin petade in när det återstod 4.14. Då såg Brynäs ut som vinnare.

Men i förlängningen fick Mora en kontring som Andrew Rowe slog i mål. Jubel i Mora och deppigt i Brynäs.

– Nu gäller det för oss att komma tillbaka. Mycket ser bra ut, säger Jacob Blomqvist och är tacksam för att Brynäs fans har tålamod med laget.

– Ja, de är riktigt bra.