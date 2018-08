Omondis mål gav första bortapoängen för BP

Brommapojkarna har nu vunnit två raka matcher men är kvar på kvalplatsen. BP skuggar Elfsborg på samma poäng - men Boråslaget har en match mindre spelad. Desto tyngre går det för vårens succélag Örebro som bara mäktat med två poäng på de sju senaste matcherna och inte vunnit sedan den 22 maj. Närkingarna är plötsligt indraget i bottenstriden och blev efter matchen utbuade av sin hemmapublik.

I veckan blev det klart att ÖSK lånar reslige förvararen Viktor Tranberg från danska FC Nordsjälland, som gick in direkt centralt i Örebros försvar. Dessutom har Johan Bertilsson anslutit från Dalkurd - men anfallaren fick inleda på bänken och nöja sig med ett inhopp. Men båda nyförvärven fick alltså en tung start i ÖSK-tröjan.

"Farliga kontringar"

Örebro dominerade första halvleken även om båda lagen skapade få riktigt heta målchanser i ösregnet på Behrn arena.

Men efter tio minuter var Brommapojkarna mycket nära att inleda målskyttet. BP:s Eric Johana Omondi skickade iväg ett utmärkt inspel till frie Markus Gustafsson, som i sin tur stötte bollen utanför det vidöppna målet. Efter drygt en halvtimme var det ÖSK-kaptenen Nordin Gerzics tur att skjuta mot öppet mål men Nikola Petric styrde undan. Isaac Boye var sedan framme på returen men Nikola Petric räddade på nytt.

– De har haft mycket boll, men vi har haft några farliga kontringar. Vi följer vår taktikplan och hoppas få in bollen på någon kontring, sade BP:s Philip Hellquist till C More efter första halvleken.

Omondis andra

Och just på en kontring, efter en felpassning från Örebros Martin Lorentzson, fick BP utdelning i den 59 minuten då Eric Johana Omondi tryckte iväg ett tungt långskott via stolpen som letade sig förbi ÖSK-målvakten Oscar Jansson. Kenyanen gjorde därmed sitt andra mål för säsongen. 24-årigen gjorde även mål för några veckor sedan mot Djurgården.

Örebro tryckte sedan på och hade några jättelägen på slutet - men lyckades aldrig överlista BP-målvakten Nikola Petric.