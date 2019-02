Warg: "Jag försöker alltid bidra"

Efter nästan fem säsonger i Malmö värvades Stefan Warg tillbaka till Örebro och mot HV71 gjorde han sin tionde SHL-match för klubben.

– Örebro är min hemstad och när de visade ett stort intresse, hade en bra och rimlig förklaring till att de ville värva mig kändes det helt rätt. De behövde min spelartyp, säger Warg, som har kontrakt fram till 2022.

Generöst av Malmö

Egentligen hade 29-åringen kontrakt med Malmö över 2020.

– Men Malmö var generösa och släppte mig trots att jag hade kontrakt nästa säsong. De uppträdde väldigt juste.

Återkomsten till klubben vill han sammanfatta i två delar.

– Under de första tre-fyra matcherna var det mycket att komma in i. Jag har spelat på ett sätt i nästan fem år och fick ta ett djupt andetag, för det tar lite tid att komma in i ett nytt spelsätt. Vi hade dock en bra träningsvecka under landslagsuppehållet.

Med segern i Jönköping har Örebro vunnit sex av de sju senaste matcherna.

– Jag gillar inte att prata om otur och motstuds. Om man jobbar hårt får man medstuds. Jag vet att Örebro har en grupp som kan vara högre upp i tabellen med det kunnande som finns, säger Fredrik Warg som avgjorde med 2-0-målet i tredje perioden.

"Annan dimension"

Sedan har också Örebro, förutom Warg, fått ytterligare en fin förstärkning i målvakten Jhonas Enroth.

– Enroth har kommit in och det betyder mycket. Ingen skugga ska falla över de som stått innan, men Enroth är i en annan dimension som målvakt, säger han.

På sistone har laget släppt in färre mål, och framför allt har spelet i numerärt underläge blivit stabilare. Mot HV "dödade" Örebro bland annat en 2+2-utvisning.

– Det gäller att tömma sig i varje byte, gå dit med en klubba, och det gör vi nu. Vi litar helt enkelt på varandra och då blir det stabilare, säger Stefan Warg.

Efter 15 raka poäng har Örebro häng på en slutspelsplats.

– Vi siktar på att gå till slutspel. Det skulle vara larvigt att säga någonting annat. Någonting är på gång i Örebro och nu gäller det inte att släppa på gasen, utan jobba hårt på samtliga träningar och matcher.