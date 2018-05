Persson: "I slutändan var det rätt"

Under ett möte med Internationella bordtennisförbundets (ITTF) Board of Directors, där Jörgen Persson är medlem, kom beskedet att damlagen i Nordkorea och Sydkorea bildar ett gemensamt lag och tar en plats i semifinalspelet av lag-VM i Halmstad.

– Jag visste ju om det och när beskedet kom var det ju fantastiskt att se hur stor glädjen var i båda lagen. Både bland coacher och spelarna i Nord- och Sydkorea, säger Jörgen Persson, singelvärldsmästare (1991) och fyrfaldig VM-guldmedaljör i lag, till TT.

"Kan förstå den kritiken"

Han var själv med 1991 - då Persson vann singelturneringen och Sverige vann lag-VM - i Chiba, Japan, när nationernas damlag senast spelade som ett lag. Då slutade det med ett guld för Korea.

– Då var de ju ett lag från start. Detta var väl inget man hade kunnat förutse. Inte under ett pågående mästerskap. Så det var oväntat, säger Persson.

Det oväntade beslutet möttes med en stående ovation, berättar Svenska bordtennisförbundets ordförande Petra Sörling för TT.

– Att det här sker i Sverige är jättestort och något vi är jätteglada för, säger Sörling.

– Vi är glada att bordtennisen och idrotten kan spela en viktig roll.

Att frångå sitt reglemente och låta två nationer bilda ett lag mitt under ett mästerskap, precis innan en kvartsfinal, var något som ITTF fick kritik för under en presskonferens i Halmstad arena.

– Jag kan förstå den kritiken eftersom de har spelat som två lag och har slagit ut andra lag. Hade de spelat med ett lag hade ju något annat lag kunnat vara med i slutspelet i stället. Jag kan förstå de som reagerar på detta ur just den synpunkten. Men nu var väl det politiska läget viktigare och att det var läge att göra det här eftersom länderna verkade vara väldigt eniga i det. Då tycker jag ändå att det var rätt i slutändan, säger Persson.

"Ett perfekt läge"

Nyligen möttes Nordkoreas diktator Kim Jong-Un och Sydkoreas president Moon Jae-In i ett historiskt toppmöte och relationerna mellan länderna verkar ha tinats upp något.

– Då blev det väl så att ITTF tyckte att det är ett perfekt läge att göra något om det kan hjälpa till freden på något sätt, säger Jörgen Persson.

Under vinter-OS i Sydkorea tågade ländernas trupper in på invigningen under gemensam flagg och ställde upp med ett enat lag i damernas ishockeyturnering.

– I Japan 1991 hände det ju första gången men sedan dröjde det till 2018. Nu har det ju hänt två gånger inom väldigt kort tid och då hoppas man ju lite mer. Man får hoppas att detta kan hjälpa till - pingisen är ju stor i Asien.

Sveriges utrikesminister Margot Wallström uttalar sig på Twitter om det enade laget.

"Jag välkomnar beslutet att Nord- och Sydkorea har bestämt sig för att gå samman i VM i Sverige", skriver Wallström.

Nordkoreas herrlag har inte gått vidare till slutspel så där kan det inte bli något enat lag.