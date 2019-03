Potters Swansea nära skräll mot City

Med begränsad kassakista och försäljningar av tongivande spelare under säsongen har Graham Potter fått göra skäl för sitt efternamn i Swansea.

I FA-cupens kvartsfinal mot stora, desto rikare, Manchester City såg han länge ut att, likt namnen Harry, ha trollat fram något alldeles extra.

Walesarna chockade den regerande Premier League-mästaren, när de både gjorde ett och två mål under den första halvleken hemma på Liberty Stadium.

City skulle dock komma tillbaka.

Bernardo Silva yttersidade in en reducering med drygt 20 minuter kvar. Och tio minuter senare pekade domaren på straffpunkten. Sergio Agüeros straff gick i stolpen, men därefter via svenske målvakten Kristoffer Nordfeldts rygg och in i nät.

Nordfeldt revanscherade sig med besked bara fem minuter senare med en dubbelräddning på ett av många farliga Citylägen som uppstod efter kvitteringsmålet.

Men det skulle visa sig vara förgäves.

Agüero slängnickade påpassligt in ett inspel från Bernardo Silva i den 89:e minuten - och vändningen till 3-2 var fullbordad.

Därmed är City vidare till semifinal i den klassiska cupen, där de får sällskap av Watford samt segrarna i mötena Wolverhampton-Manchester United och Millwall-Brighton.