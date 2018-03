Proppen ur för Linköping mot Brynäs

Hans lag kom till Gävle med ett sargat självförtroende, endast två vinster på de elva senast spelade matcherna och efter att ha blivit nollade framåt två matcher i rad, trots totalt 64 noterade skott i de båda matcherna.

Men Brynäs är ett lag som Linköping trivs mot och nu blev det vinst för fjärde gången mot Gävlelaget den här säsongen efter att juniorbacken Adam Gynning, nyss arton år fyllda, inlett målskyttet med sitt första SHL-mål i karriären.

– Jag gör inte mål så ofta, har väl gjort två mål totalt den här säsongen om man räknar in juniormatcherna, så det var jäkligt kul. Det blev ett glädjerus när jag såg pucken gå in. Dan sade att jag skulle göra mål och då gick jag in och gjorde det, säger Gynning med ett skratt.

Junioren banade vägen

Ibland är det svåra så otroligt enkelt.

För när väl artonåringen brutit barriären klev mer förväntade målskyttar som Derek Roy, Mathis Olimb, Jimmy Andersson och Ken André Olimb fram och fyllde på.

– Jag sa till Adam i morse, att nu kommer du att göra ett "kust till kust-mål" och jag vet inte vad oddsen var på det för det var ingen av oss som trodde riktigt på det, men han har varit riktigt bra för oss i flera matcher nu.

– När resten av laget har haft väldigt hög anspänning och väldigt höga axlar så har Adam haft den här ungdomliga entusiasmen och naiviteten. Det var väldigt befriande för oss i dag, konstaterar Tangnes.

Pucken tog någon av de mer rutinerade spelarna hand om åt juniorbacken som nästan var lite förvånad själv över hur han banade väg för segern:

– De andra kanske tänkte att om han kan göra mål då kan alla göra mål? Det här händer ju väldigt sällan, men anspänning? Äh, det är väl inte mer än att man går ut där och spelar lite hockey? Det är bara kul, säger Adam Ginning.

"Rent ut sagt dåliga"

Den känslan hade inte Tommy Sjödin efter lagets minst sagt bleka insats.

Brynästränaren skällde ut sitt lag så omklädningsdörren vibrerade efter matchen:

– 1-5 hade lika gärna kunnat vara 1-7 eller 1-8. De hade kunnat ha två, tre till tomma kassar så nej det är rannsakning nu. Det går inte att försvara det här spelet. Det är inte Linköping som är jättebra utan vi är rent ut sagt dåliga, säger Sjödin.

Att målgörandet lossnade för Linköping gör sista omgången till en rafflande strid mellan åttan Luleå och nian Linköping där det inför matchen endast skiljer två måls målskillnad lagen emellan i jakten på hemmafördel i åttondelsfinalerna.

Linköping bytte för övrigt målvakt och plockade in Jacob Johansson efter första perioden, då Jonas Gustavsson som startade matchen hade fått en lindrigare smäll och avstod vidare spel av säkerhetsskäl.