Säsongen över för Porzingis

Det blir inget mer basketspel för Kristaps Porzingis den här säsongen. Den lettiske New York Knicks-stjärnan förstörde korsbandet i vänster knä i NBA-matchen mot Milwaukee Bucks och kan i värsta fall även missa starten på nästa säsong.

Den 220 centimeter långe 22-åringen skadade sig när han landade illa efter en dunk. Han har den här säsongen snittat 22,7 poäng per match och har blockat flest skott - 2,4 per match - i hela NBA. Senare i februari skulle Porzingis ha varit med i ligans All star-match.