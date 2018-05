Sirius får vänta på första hemmasegern

Man kan inte säga att Sirius haft marginalerna med sig i år och det hade man inledningsvis inte i den här matchen heller.

För när Siriusmittfältaren Philip Haglund jublade över ett vackert bicykleta-mål redan i 12:e minuten blåstes målet av för offside.

Tveksamt domslut

Ett tveksamt domslut då det i reprisbilder på C More visar sig vara Trelleborgs lagkapten Alexander Blomqvist och inte en Siriusspelare som nickar ner och fram bollen till Haglund.

Ett tungt domslut för Sirius som haft stora problem med målskyttet i år vilket illustrerades tydligt även i den här matchen när exempelvis anfallsstjärnan Moses Ogbu sköt vid sidan om målet i åttonde minuten och inte minst när talangen Sherko Faiqi sköt strax över i mitten av första halvlek och sedan krutade iväg en boll som strök utsidan av målet kort efter paus.

Men det blev mål ändå - ett till vardera lagen.

Först från gästernas Felix Hörberg, som gav Trelleborg ledningen när han sköt ett kraftfullt skott med vänstern i 36:e minuten.

Trelleborgsmittfältarens första allsvenska mål i karriären för övrigt och det på sin nittonde födelsedag.

– Ett fint inspel från Freddie (Brorsson), samtidigt som jag tar en löpning inåt i banan och får den perfekt. Det var bara att smälla in den, säger Hörberg till C More.

Kortvarig glädje

Glädjen blev dock kortvarig då Siriusbacken Oscar Pehrsson kvitterade tre minuter senare, när han mötte Stefano Vecchias skott på hörna med en nick som satt perfekt vid vänstra stolpen.

– Skönt! Det har varit jobbigt att ligga under och jaga hela tiden i så många matcher så det var viktigt att få ett snabbt mål där, konstaterade Pehrsson i pausintervjun.

Och även om en poäng är knapert för ett Sirius i desperat poängbehov, så kan Uppsalalaget glädja sig åt att man faktiskt hade turen med sig i för en gångs skull när Trelleborgsmittfältaren Freddie Brorsson i andra halvlek brände gästernas bästa chans till en bortaseger och prickade stolpen så det sjöng i trävirket.