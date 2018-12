Sjätte raka förlusten för Leksand

Managern Thomas Johansson har avfärdat spekulationer om att Carlsson ligger risigt till och står bakom klubbens allt mer ifrågasatte tränare.

Spelarna försöker, men det vill sig inte.

Trots en stark första period mot Västervik kom ingen utdelning. I stället rakade Kellen Jones in 1-0 till hemmalaget med en backhand några minuter in i mittenperioden och Leksand hamnade i en ny, tung uppförsbacke.

"Vi är för bleka"

– Det är en tuff situation och det är säkert andra lag som också kommer att hamna i en sån under säsongen. Det gäller att hitta en väg ut ur den, tänka positivt, säger Leksands forward Anton Karlsson till C More.

– Vi skulle behöva ett mål så att vi får energi och självförtroende, sade lagkompisen Jon Knuts till C More inför de avslutande 20 effektiva minuterna.

Det kom inte, däremot två till mål för Västervik, båda i tom kasse.

– Vi är för bleka framför mål. Vi måste bli bättre i en mot en-situationer, vi är för tama, säger tränaren Leif Carlsson till C More.

Västerås klättrar

Serietvåan Oskarshamn såg ut att ha fastnat i sin svacka på fyra raka förluster, men vände 0-2 till 3-2 på bortais mot Pantern.

I Karlskoga är det riktigt muntert. Seriens just nu formstarkaste lag tillsammans med Västerås klättrar stadigt uppåt efter 5-3 borta mot Karlskrona.

Västerås, som är seriefyra före Karlskoga på bättre målskillnad, gjorde 5-2 på Tingsryd i Småland. I botten slog Almtuna jumbon Vita Hästen med 2-0 och mittenmötet mellan Björklöven och Södertälje slutade 3-0.