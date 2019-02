Skellefteå straffade Brynäs

Brynäs har inte direkt haft marginalerna med sig i februari och kom till matchen med endast en seger på de sex senaste matcherna.

Och när Skellefteåforwarden Joakim Lindström öppnade målskyttet med ett fint dragskott såg det återigen tungt ut.

Men Brynäs kvitterade bara 1.14 efter målet med ett av de mer oväntade dribblingsnumren som har setts i Gavlerinken.

Bertilssons fräckis

Den defensive backen Simon Bertilsson höll i pucken och letade en lösning samtidigt som han dribblade sig framåt, såg ut att köra fast och förbi målet när luckan han behövde kom och 27-åringen kunde tvärstanna, dra tillbaka pucken och sedan lägga in den bakom ryggen på Mantas Armalis i Skellefteåmålet.

– Jag vill skjuta men ser att det är stängt överallt och då försöker jag en fräckis. Det går hem ganska väl. I vanliga fall skjuter jag där men nu hade jag lite kyla. Kul att pucken gick in, sade Bertilsson till C More i periodpausen.

Jesper Boqvist ökade på till 2-1 en stund senare, även här efter ett oväntat drag.

Brynäsforwarden hade precis passat fram till Nicklas Danielsson som i sin tur lade iväg en passning till vänster, tänkte att gå över centrallinjen för skott därifrån.

Men en Skellefteåskridsko kom i vägen, varpå pucken studsade snett bakåt, tillbaka till Boqvist som var alert och följde upp den udda "passningen" med sitt trettonde SHL-mål för säsongen.

Pudas avgjorde

Efter en tidig kvittering (2-2) av Skellefteåforwarden Edwin Hedberg i början av andra perioden och en utökning till 3-2 för gästerna i början av den tredje av samme Hedberg såg turen och flytet ut att ha tagit slut för Brynäs.

Men Nicklas Danielsson ville annorlunda och kvitterade med sitt första SHL-mål i februari, hans elfte totalt den här säsongen.

Ett traditionellt mål för övrigt: en passning av Simon Bertilsson in i slottet och direktskott rätt upp i nättaket av Danielsson.

Nu räckte inte det till seger, då alltså Jonathan Pudas med två tidigare säsonger i Brynäs snärtade in det avgörande målet i andra straffrundan.