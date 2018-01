Näslund vinnare utan att behöva åka

sKarriärens sjunde världscupseger kom 24 timmar efter den sjätte. Den här gången utan minsta ansträngning. Starka vindar och snöyra över Idre Fjäll stoppade damernas tävling. Säkerheten gick inte att garantera och arrangören tog inga risker.

Det var helt enkelt för farligt.

– Jag tycker nog ändå att det var ett klokt beslut att inte köra. Det gick ganska långsamt på träningen och det är så stora hinder på den här banan att det kan få ganska stora konsekvenser om man landar kort, säger Näslund.

– Alla fick heller inte köra träningen och det var många som tyckte att det inte borde bli något race.

Totalseger målet

Vid en inställd världscuptävling i skicross gäller resultaten i ett genomfört kval. Sandra Näslund var klart snabbast i fredags och fick 100 fräscha poäng.

Nu står hon på 620 totalt och ökade avståndet till tvåan, tyskan Heidi Zacher, som har 474.

Näslund har kopplat ett järngrepp om förstaplatsen.

– Ja, men precis. Det är ett stort mål jag har att vinna totalt. Nu har jag ett grepp om den och det skulle sitta jättefint att vinna redan i år, säger hon.

"Pengarna behövs"

Segern var säsongens femte och Näslund har varit bland de tre främsta i samtliga sju tävlingar. Det har gett mer än drösvis med poäng.

Prispengarna ramlar också in på kontot. De framgångsrika dagarna i Idre Fjäll gav ett tillskott på runt 190 000 kronor.

– Pengarna behövs, det är mycket som rullar ut också. Det är skönt att få in pengarna men det är inte för pengarna jag håller på utan för at det är kul och för att uppnå sina mål. Men det är ett plus att börjar bli bra prispengar i sporten.

Kanada, ja

Nästa chans till påfyllning av både poäng och pengar kommer redan till veckoslutet. Då väntar nästa världscuptävling, i Nakiska, Kanada.

– Jag har bra form och nu är det bara att ladda om inför Kanada och hantera jetlagen på bästa sätt, säger Näslund.

Efter Nakiska åker 21-åringen hem och fokuserar på fysträning. OS-förberedelserna trappas sedan upp när landslaget återsamlas i Idre i början av februari.

För OS-aktuella Alexandra Edebo blev den inställda tävlingen en antiklimax. Hon hade behövt en topplacering för att nå det resultatet som krävs för att leva upp till uttagningskraven.

– I dagsläget är det baserat på genomförda tävlingar i världscupen. Tyvärr har hon inte lyckats så bra som vi och hon hoppats, säger Joar Båtelson.

Kanada, nej

Till Kanada åker OS-uttagna trion Näslund, Lisa Andersson och Eric Mobärg (utslagen i åttondelsfinalen). Axelskadade Viktor Andersson följer inte med och Victor Öhling Norberg, sexa i herrtävlingen, väljer att i stället träna på hemmaplan.

– Först och främst ska jag på Idrottsgalan. Sedan blir det att åka hem till Åre och ta hand om kroppen. Det ska bli skönt att börja från grunden inför OS, ta hand om ryggen, bygga styrka och kondition och sedan komma till Idre och åka skidor.

– Jag har en lång träningsperiod framför mig, säger han.