Snabb revansch för Örebro mot HV71

Efter två raka segrar på hemmais förra veckan föll Örebro på tisdagen med uddamålet borta mot Frölunda. Men på torsdagskvällen kunde hemmapubliken jubla över en ny trepoängare - i ett kokande Behrn arena.

Innan säsongen hade Linus Arnesson aldrig gjort mål i SHL - nu har han redan fixat fyra. Det tog närmare bestämt 118 SHL-matcher innan karriärens första SHL-mål kom i säsongspremiären mot Mora.

TT: Vad beror målsuccén på?

– Jag skjuter helt enkelt mer nu. Och jag har gjort om lite, har en annan flex i klubban. Det har jag fått utdelning på.

– Man vill ta mer avslut på mål nu också.

Första i hemmaarenan

Det dröjde sju minuter mot HV71 innan Linus Arnesson skickade iväg sitt och Örebros första skott mot mål som sedan letade sig vidare in bakom målvakten Jonas Gunnarsson.

– Jag fick den bra av min backkollega Nick Ebert som drog på sig en kille och passade över till mig. Sedan såg jag att vår forward Tom Wandell gick in på mål så jag försökte bara vänta in honom för en liten skymning. Sedan siktade jag mot hörnet och den gick in.

TT: Ditt fjärde i SHL - men också ditt första i Behrn arena.

– Ja, det stämmer. Det kändes skönt att få göra det här, det är ju jättebra atmosfär och en riktigt rolig arena att spela i. Det är tight och kompakt och det känns alltid som att det är fullt.

Och i måndags blev Örebros nye poängback uttagen i Tre Kronors trupp till Karjalaturneringen.

– Det ska bli riktigt kul. Jag fick ju vara med där en sväng förra året i slutet av säsongen, säger Linus Arnesson.

Godkänt efter video

Det dröjde sedan tre minuter in i mittperioden innan Tom Wandell skar in framför mål och skickade in 2-0 med en backhand.

Och efter knappt halva matchen utökade Rodrigo Abols till 3-0. Men det krävdes videobedömning då Mattias Tedenby i samma situation ramlat in i egna målvakten Jonas Gunnarsson.

Fem minuter senare reducerade HV-backen Mikko Lehtonen från blå när pucken hittade in i krysset, i spel fem mot fyra. Örebroforwarden Shane Harper hann även göra 4-1, och mål i sin tredje hemmamatch i följd, innan den andra perioden var slut.

Strax före ordinarie tid fastställde sedan Tylor Spink slutresultatet till 5-1.